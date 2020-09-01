EBITDA Газпрома (ПОКУПАТЬ) во II кв. совпала с прогнозом, прибыль выше ожиданий — (НЕЙТРАЛЬНО)

Как ожидалось, 2 кв. стал непростым для компаний нефтегазового сектора. То, что Газпром покажет ухудшение финрезультата было понятно, учитывая резкое падение цен на углеводороды. Мы оцениваем отчетность Газпрома скорее нейтрально, отмечая, что по прибыли результаты все же оказались лучше ожиданий. Также мы считаем, что в 3 кв. финрезультаты Газпрома будут заметно лучше, учитывая позитивные изменения на рынке углеводородов. Что касается выплаты дивидендов, то даже с учетом более слабых результатов во 2 кв. и ухода FCF в отрицательную зону, мы ждем, что по итогам 2020 г. Газпром сможет выплатить от 8 до 8,8 руб./акцию, что дает доходность от 4,4 до 4,8% (от цен на 31.08.2020). Наша рекомендация по Газпрому составляет 246 руб./акцию, потенциал роста – 35%.