После возобновления международных рейсов показатели "Аэрофлота" улучшатся
Выручка Аэрофлот (ДЕРЖАТЬ) в первом полугодии 2020 года снизилась на 52% — (НЕЙТРАЛЬНО)
Как и другие авиакомпании, Группа сильно пострадала от последствий карантинных мер. Компания значительно сократила международные рейсы в первом полугодии. Мы считаем, что по мере возобновления международных перелетов и открытия границ, операционные и финансовые показатели могут вернуться к докризисному уровню. В центре внимания инвесторов также остаются условия по размещению дополнительной эмиссии акций.
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