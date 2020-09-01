Выручка Аэрофлот (ДЕРЖАТЬ) в первом полугодии 2020 года снизилась на 52%  — (НЕЙТРАЛЬНО)

Как и другие авиакомпании, Группа сильно пострадала от последствий карантинных мер. Компания значительно сократила международные рейсы в первом полугодии. Мы считаем, что по мере возобновления международных перелетов и открытия границ, операционные и финансовые показатели могут вернуться к докризисному уровню. В центре внимания инвесторов также остаются условия по размещению дополнительной эмиссии акций.