Williams: баланс на газовом рынке США улучшается с возвращением экспортных объемов СПГ
The Williams Companies — компания-владелец одной из крупнейших газотранспортных сетей трубопроводов в Северной Америке. Инфраструктура Williams осуществляет сбор, обработку, хранение, а также транспортировку до мест потребления природного газа в объемах около трети всего рынка США. Практически вся выручка компании (90%) рассчитывается исходя из прописанных тарифов в долгосрочных контрактах с защитой 61% объемов. Компания обладает отличным набором активов, главным из которых является магистральный газопровод Transco протяженностью 9,7 км. от газового региона добычи на северо-востоке США до побережья Мексиканского залива, откуда газ может направляться на экспорт. Штат сотрудников составляет 4,8 тыс. человек
Доля природного газа в электрогенерации США увеличилась в 2020 году с 40% до 44%. Добыча природного газа снижается вместе с сокращением объемов попутного нефтяного газа, а также из-за падения активности газодобытчиков на фоне рекордно низких цен на газ. При этом баланс на газовом рынке уже стал заметно улучшаться вместе с возвращением экспортных объемов СПГ.
Финансовое положение компании выглядит устойчивым. На конец отчетного периода денежных средств на балансе было $1,1 млрд. Кредитная линия составляет $4,5 млрд. Долговые обязательства к погашению в этом году в $2,1 млрд были успешно рефинансированы. Компания обладает инвестиционным рейтингом BBB от S&P. Компания отмечает, что 90% клиентской базы также обладают инвестиционным рейтингом.
Котировки акций компании восстановились после распродажи. По нашим оценкам, целевые уровни цен на горизонте 3 и 5 лет составляют $26 и $31, соответственно.
Основные риски:
• Сильное падение спроса на энергоресурсы/риски контрагентов. Половина выручки, связанная с транспортировкой газа по магистральным трубопроводам, регулируется исходя из необходимой доходности для компании. Другая половина выручки также определяется по тарифам согласно долгосрочным контрактам, но без надсмотра регулятором.
• Операционные риски/ регулирование. К газовой инфраструктуре приковано большое внимание федеральных и региональных регуляторов. Одним из основных преимуществ Williams является наличие крупных магистральных газопроводов, к которым проще одобрить дополнительные проекты для роста мощностей.
• Сокращение дивидендных выплат. Котировки акций чувствительны к изменению дивидендных выплат. Выплаты выглядят достаточно стабильно с учетом покрытия денежным потоком.
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