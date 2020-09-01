Стратеги SG на днях пересмотрели свои прогнозы (документ доступен для подписчиков SG Cross Asset Research) по ключевым мировым валютам, отразив последние тенденции и видение фундаментальных дисбалансов между развитыми странами. Ключевой вывод — доллар временно приостановит ослабление из-за накопления коротких позиций в летние месяцы, однако продолжит уступать позиции европейским и азиатским конкурентам в 2021 году.

У евро сформировалось преимущество после ряда политических решений о создании фонда восстановления от последствий пандемии. Это обстоятельство ускорило сходимость к фундаментально справедливым уровням, достижимость которых в дальнейшем будет еще зависеть от ряда условий (более мягкая политика ФРС в сравнении с ЕЦБ, безболезненный разрыв отношений с Великобританией после завершения транзитного периода). Все вместе открывает перспективу для роста евро до 1.22 к концу 1п'21 и до 1.25 в 3к'21.



