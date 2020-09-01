Восстановление котировок фьючерсов на газ приобретает все более выраженный характер. Контракты с исполнением в декабре 2020 г. подскочили в цене до 172 долл./тыс. куб. м (+19% относительно начала августа), а более длинные фьючерсы на декабрь 2022 г. торгуются по цене 200 долл./тыс. куб. м против 189 долл./тыс. куб. м в начала августа.

Плюс к этому руководство Газпрома заявило о твердом намерении выплатить дивиденды в этом году, даже если коэффициент чистый долг/EBITDA превысит установленный порог в 2,5x.

Мы расцениваем такие планы компании как позитивную новость. С учетом последней макроэкономической статистики и динамики фьючерсов на газ, а также финансовых результатов Газпрома за 2к20 и операционных показателей компании, мы считаем, что дивидендная доходность акций составит 4,3% в 2020 г. и 6,9% в 2021 г. В рамках модели ДДП наша прогнозная цена акций Газпрома на 12-месячном горизонте составляет 3,2 долл., что соответствует полной доходности в 34%. Исходя из этих соображений, мы повышаем рекомендацию по акциям Газпрома с Держать до Покупать. Восстановление цен на газ отражено в котировках фьючерсов. За последние две недели фьючерсы на газ с исполнением в декабре 2020 г. выросли в цене на 27 долл./тыс. куб. м и теперь торгуются в районе 172 долл./тыс. куб. м. Фьючерсы на декабрь 2022 г. торгуются по цене 200 долл./тыс. куб. м против 188 долл./тыс. куб. м в начале августе и 173 долл./тыс. куб. м в начале мая, когда цены на газ обвалились до исторического минимума. С учетом чувствительности Газпрома к изменениям экспортных цен и объемов продаж мы ожидаем, что по итогам 2020 г. дивидендная доходность акций компании составит порядка 4,3% (что соответствует дивиденду на акцию в размере 7,9 руб.), а в 2021 г. достигнет внушительных 6,9%. Скорректировав нашу модель с учетом последней макроэкономической статистики (включая цены), а также операционных и финансовых результатов компании, мы прогнозируем рыночную стоимость акций на 12-месячном горизонте на уровне 3,2 долл., что соответствует полной доходности в 34%. Исходя из этого, мы повысили рекомендацию по акциям Газпрома с Держать до Покупать. К основным рискам с точки зрения инвестиционной привлекательности Газпрома мы относим более медленное восстановление цен на нефть и газ (чем то, на которое указывает фьючерсная кривая), новую волну ограничений из-за пандемии коронавируса, а также неспособность компании реализовать свои планы по сокращению операционных и капитальных затрат в этом году.

По мнению руководства, мировые рынки газа прошли низшую точку цикла и настроены на восстановление во 2п20, исходя из чего компания повысила план по объему экспорта в текущем году со 167 млрд куб. м до 170 млрд куб. м, причем последние прогнозы метеорологов дают основание ожидать холодную зиму. Несмотря на то, что 2020 г. в целом остается весьма непростым, Газпром (и это весьма важно, на наш взгляд) не планирует использовать связанное с долговой нагрузкой условие (не более 2,5x по коэффициенту чистый долг/EBITDA) в качестве формальной причины для невыплаты дивидендов, хотя компания предупреждала о вероятности превышения этого порогового значения к концу периода. Мы считаем это позитивной новостью с точки зрения корпоративного управления.