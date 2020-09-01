Результаты за 2к20 МСФО в точности совпали с нашими ожиданиями: ослабление рубля на 12% оказалось недостаточным, чтобы компенсировать сокращение объемов на 12% и падение цен на удобрения на величину до 22%.  В итоге выручка снизилась на 8% г/г, до 28,4 млрд руб,, EBITDA упала на 24% г/г, до 8,0 млрд руб,, а чистая прибыль повысилась на 9% г/г, до 9,1 млрд руб, (максимума за четыре года) благодаря продаже калийной лицензии в Канаде и прибыли по курсовым разницам.  Еще одним позитивным аспектом стало увеличение свободного денежного потока на 14% г/г, что обусловлено по большей части сокращением капиталовложений на 7% г/г.  Ведущие мировые производители азотных удобрений Yara и CF Industries отстали от Акрона по выручке (снижение на 16% и 20% соответственно), однако показали более сильную динамику EBITDA, выиграв от удешевления газа: —22% г/г у CF Industries (которая выиграла в меньшей степени) и +8% г/г у Yara (выиграла в большей степени), Между тем Акрон на уровне EBITDA остается более прибыльным, чем Yara и менее прибыльным, чем CF Industries).  Компания реализовала ряд мер по снижению долговой нагрузки (сокращение капиталовложений, продажа калийной лицензии в Канаде и 10%-й доли в VPC), но значение коэффициента чистый долг / EBITDA в 3,0x остается выше исторического среднего показателя (и 1,7x по состоянию на 2к19).  Результаты в целом отражают слабую конъюнктуру рынка во 2к20, но мы видим основу для улучшения показателей в 3к20: цены на азотные удобрения подрастают, при этом компания аккумулировала товарные запасы, которые должны поддержать объемы продаж.  Рассчитанная нами прогнозная цена на 12 месяцев равна 6400 руб, за одну акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 15%. По бумагам Акрона подтверждаем рекомендацию Держать.



