"Акрон": результаты за II квартал по МСФО - основа для улучшения показателей
Результаты за 2к20 МСФО в точности совпали с нашими ожиданиями: ослабление рубля на 12% оказалось недостаточным, чтобы компенсировать сокращение объемов на 12% и падение цен на удобрения на величину до 22%. В итоге выручка снизилась на 8% г/г, до 28,4 млрд руб,, EBITDA упала на 24% г/г, до 8,0 млрд руб,, а чистая прибыль повысилась на 9% г/г, до 9,1 млрд руб, (максимума за четыре года) благодаря продаже калийной лицензии в Канаде и прибыли по курсовым разницам. Еще одним позитивным аспектом стало увеличение свободного денежного потока на 14% г/г, что обусловлено по большей части сокращением капиталовложений на 7% г/г. Ведущие мировые производители азотных удобрений Yara и CF Industries отстали от Акрона по выручке (снижение на 16% и 20% соответственно), однако показали более сильную динамику EBITDA, выиграв от удешевления газа: —22% г/г у CF Industries (которая выиграла в меньшей степени) и +8% г/г у Yara (выиграла в большей степени), Между тем Акрон на уровне EBITDA остается более прибыльным, чем Yara и менее прибыльным, чем CF Industries). Компания реализовала ряд мер по снижению долговой нагрузки (сокращение капиталовложений, продажа калийной лицензии в Канаде и 10%-й доли в VPC), но значение коэффициента чистый долг / EBITDA в 3,0x остается выше исторического среднего показателя (и 1,7x по состоянию на 2к19). Результаты в целом отражают слабую конъюнктуру рынка во 2к20, но мы видим основу для улучшения показателей в 3к20: цены на азотные удобрения подрастают, при этом компания аккумулировала товарные запасы, которые должны поддержать объемы продаж. Рассчитанная нами прогнозная цена на 12 месяцев равна 6400 руб, за одну акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 15%. По бумагам Акрона подтверждаем рекомендацию Держать.
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