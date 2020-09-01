Группа ПИК по итогам 1п20 показала рост выручки, EBITDA и чистой прибыли на 30–90%, продолжив реализацию стратегии развития бизнеса. Главные факторы – увеличение на 11% продаж жилья (на этот сегмент пришлось 77% общей выручки), почти двукратный рост строительного бизнеса (11%) и консолидация сегмента управления объектами недвижимости (9%).

Рентабельность EBITDA поднялась на 5 пп г/г, до 20%, и также превысила прогноз, отражая повышение рентабельности в основном виде деятельности благодаря более высоким ценам и наращиванию портфеля проектов. Чистый операционный денежный поток, скорректированный на объем денежных средств на эскроу-счетах, оказался отрицательным на уровне 3,5 млрд руб., что обусловлено по большей части покупкой земельных участков на 24 млрд руб. за отчетный период. Общий долг на конец июня составил 175,8 млрд руб. (65% – проектное финансирование), а чистый долг равнялся 61,5 млрд руб., исходя из чего значение коэффициента чистый долг / EBITDA за посл. 12 мес. равно 0,8x. Принимая во внимание представленную отчетность, фактические результаты по итогам года могут превысить наши консервативные прогнозы, согласно которым финансовые показатели останутся приблизительно на уровнях 2019 г. Мы ожидаем дополнительной информации о сезонно сильном 2п20, операционной конъюнктуре в ближайшие месяцы и устойчивости программы льготной ипотеки после 1 октября. За последние три месяца акции Группы ПИК подорожали на 25% и на текущих уровнях по коэффициенту P/NAV оценены в 0,9x. Рассчитанная нами прогнозная цена составляет 600 руб. за одну акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 25%. По бумагам Группы ПИК подтверждаем рекомендацию Покупать. Выручка выросла на 34% г/г, до 139 млрд руб., показав сильную динамику по всем основным направлениям бизнеса. Выручка в сегменте застройки жилься поднялась на 19% г/г, до 107 млрд руб. (77% общей выручки), чему способствовал рост продаж на 11% г/г за период и дальнейшее наращивание портфеля проектов. Сегмент строительных услуг принес 15,6 млрд руб. против 8,8 млрд руб. в 1п19, что связано с расширением направления fee development и более активным участием в московской программе реновации. Полная консолидация сегмента управления объектами недвижимости (9%) обеспечила повышение выручки от этих услуг до 12,7 млрд руб. против 3,1 млрд руб. в 1п19.  Рентабельность EBITDA увеличилась на 5 пп г/г, до 20%, самого высокого уровня за последние пять лет. Главным двигателем стал сегмент застройки, в котором валовая рентабельность за полугодие повысилась на 7 пп, до 27%, благодаря росту цен на 11% г/г и улучшению операционного левериджа.  В 1п20 на эскроу-счета поступило 20 млрд руб., что соответствует 24% всех поступлений по договорам продажи жилья. С корректировкой на эту сумму чистый операционный денежный поток в 1п20 был отрицательным на уровне 3,5 млрд руб. Общий долг на конец июня равнялся 175,8 млрд руб., из которых 65% приходилось на проектное финансирование. Значение коэффициента чистый долг / EBITDA за посл. 12 мес. составило 0,8x, что соответствует уровню конца 2019 г.  Компания проведет телеконференцию, в ходе которой нас будут интересовать динамика продаж в июле–августе, которая должна быть весьма сильной, темпы перехода на эскроу-счета во 2п20, ближайшие планы покупки земельных участков и прогноз движения денежных средств.  Акции Группы ПИК подорожали на 25% за последние три месяца и на текущих уровнях по коэффициенту P/NAV оценены в 0,9x (против 0,4x для Группы ЛСР и 0,2x для Группы Эталон). На наш взгляд, Группа ПИК демонстрирует самые быстрые темпы роста бизнеса в секторе. Рассчитанная нами прогнозная цена равна 600 руб. за одну акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 25%. По бумагам Группы ПИК подтверждаем рекомендацию Покупать.