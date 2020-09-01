На фоне вчерашнего заявления заместителя председателя ФРС Ричарда Клариды о том, что нельзя исключать возможности введения в будущем лимита доходности казначейских облигаций, ситуация на рынке UST несколько нормализовалась. Соответственно, долларовые кривые ЕМ сбросили 2-3 б. п. по доходности по итогам торгов в понедельник. За лето 2020 года форма суверенной российской кривой стала чуть более крутой: короткие выпуски потеряли в доходности около 20 б. п.

Сектор ОФЗ: рост третью сессию подряд. Снизилось давление на рубль – и сразу немного ожил рынок ОФЗ. Новую неделю он начал слабым ростом. Рынок действительно выглядит, на наш взгляд, несколько перепроданным, впрочем, участники в последнее время не могли не учитывать возросший на геополитике валютный риск. Доходность индекса российских гособлигаций RGBI в последний день лета составила 5,7%. Отметим, что июнь 2020 года рынок открывал на отметке 5,3%.

Динамика индекса российских гособлигаций RGBI, б. п.

Лидеры ценового роста/снижения в сегменте российских евробондов, б. п. Российские евробонды: без изменений. На фоне вчерашнего заявления заместителя председателя ФРС Ричарда Клариды о том, что нельзя исключать возможности введения в будущем лимита доходности казначейских облигаций, ситуация на рынке UST несколько нормализовалась. Соответственно, долларовые кривые ЕМ сбросили 2-3 б. п. по доходности по итогам торгов в понедельник. За лето 2020 года форма суверенной российской кривой стала чуть более крутой: короткие выпуски потеряли в доходности около 20 б. п.

Сектор ОФЗ: рост третью сессию подряд. Снизилось давление на рубль – и сразу немного ожил рынок ОФЗ. Новую неделю он начал слабым ростом. Рынок действительно выглядит, на наш взгляд, несколько перепроданным, впрочем, участники в последнее время не могли не учитывать возросший на геополитике валютный риск. Доходность индекса российских гособлигаций RGBI в последний день лета составила 5,7%. Отметим, что июнь 2020 года рынок открывал на отметке 5,3%.

Динамика индекса российских гособлигаций RGBI, б. п.