Вчера Аэрофлот (AFLT RX – рекомендация пересматривается) опубликовал результаты за 2 кв. 2020 г. по

МСФО, которые отразили значительный негативный эффект от сокращения объема перевозок из-за пандемии COVID-19. В частности, совокупная выручка и выручка от пассажирских перевозок снизились на 85% и 91% (здесь и далее – год к году) до 25,5 млрд руб. и 13,0 млрд руб. соответственно. Выручка оказалась выше консенсус-прогноза на 15%. Убыток по EBITDA составил 2,0 млрд руб. против прибыли в размере 47,0 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток достиг 35,8 млрд руб. по сравнению с 30,9 млрд руб., которых ожидал рынок.

Пассажиропоток сократился на 89%. Во 2 кв. 2020 г. пассажиропоток компании упал на 89% до 1,7 млн человек, в более доходном же сегменте международных перевозок он снизился на 99% до 52 тыс. человек. Пассажирооборот Группы упал на 91% до 3,6 млн пкм. В том числе на внутренних рейсах сокращение составило 79% до 3,4 млн пкм, а на зарубежных – 99% до 263 тыс. пкм. Занятость кресел снизилась на 28,6 п.п. до 52,0%. Операционные расходы сокращались медленнее выручки, а именно на 61,8% до 58,4 млрд руб. При этом топливные расходы уменьшились на 89% до 5,3 млрд руб., но расходы на оплату труда – на 39% до 13,5 млрд руб. На конец квартала общий долг группы составил 698 млрд руб., а чистый долг – 650 млрд руб.

Эти показатели снизились относительно конца предыдущего квартала на 6,4% и 8,3% соответственно, что отражает положительный эффект переоценки валютных долговых обязательств.

Несмотря на начало восстановления объема перевозок в последние месяцы и государственную поддержку, операционные условия в отрасли авиаперевозок остаются крайне сложными, а риски – высокими. На наш взгляд, ключевыми факторами для котировок акций компании станут новости о предстоящей допэмиссии акций, в первую очередь о таких ее параметрах, как объем и цена размещения. Проведение допэмиссии в размере до 1,7 млрд акций, что может составить около 60% от увеличенного уставного капитала, было одобрено советом директоров в августе, а акционеры должны согласовать его в этом месяце.