Газпром (GAZP RX – ПОКУПАТЬ) вчера опубликовал отчетность и провел конференц-звонок по итогам 2 кв. 2020 г. Выручка снизилась на 34% год к году и на 33% квартал к кварталу до 1 167 млрд руб. (16,13 млрд долл.) – на 3% выше рыночной оценки и нашего прогноза. EBITDA упала на 81% год к году и квартал к кварталу до 93,9 млрд руб. (1,30 млрд долл.) – на 1% выше консенсусного прогноза и на 1% ниже нашей оценки. В долларовом выражении изменение EBITDA составило минус 83% год к году и квартал к кварталу. Рентабельность по EBITDA снизилась на 20 п.п. год к году и квартал к кварталу до 8,0%.

Чистая прибыль упала на 50% год к году до 149 млрд руб. (2,06 млрд долл.), превысив прогноз рынка на 7% и наш прогноз на 30%. Чистая рентабельность упала на 4,3 п.п. год к году до 12,8%. Для сравнения, в 1 кв. 2020 г. компания получила чистый убыток 116 млрд руб. (1,75 млрд долл.)

Отрицательный СДП превысил 4 млрд долл., но цены и объемы экспорта газа растут в 3 кв. Средняя цена

реализации газа, включая СПГ, в дальнее зарубежье во 2 кв. 2020 г снизилась на 47% год к году и на 32% квартал к кварталу до 110 долл./1000 куб. м, а объем реализации – на 16% год к году и на 10% квартал к кварталу до 47 млрд куб. м. Как и по итогам 1 кв. 2020 г., Газпром ожидает, что средняя цена экспорта за 2020 г. составит 130– 140 долл./1000 куб. м., что близко к средневзвешенной цене реализации в 1 п/г 2020 г. (137 долл./1000 куб. м, по нашим расчетам). Объем трубопроводного экспорта в 2020 г. может достичь 170 куб. м (план – 166–167 млрд куб. м), что соответствует, по нашим расчетам, росту экспорта на 18% во 2 п/г относительно 1 п/г 2020 г. Газпром отмечает, чтонаблюдаемый рост отборов газа в августе ускорился до 500 млн куб. м/сутки, что соответствовало бы 182 млрд куб. м в год. При этом во 2 кв. 2020 г. операционный денежный поток (ОДП) до учета оборотного капитала снизился на 67% год к году и на 78% квартал к кварталу до 118 млрд руб. (1,63 млрд долл.). По расчетам компании, ОДП с поправкой на изменение депозитов был отрицательным – минус 18 млрд руб. (0,25 млрд долл.). Капзатраты уменьшились на 13% год к году и на 28% квартал к кварталу до 301 млрд руб. (4,16 млрд долл.). В результате СДП был отрицательным – минус

319 млрд руб. (4,41 млрд долл.) по сравнению с минус 55 млрд руб. (0,85 млрд долл.) во 2 кв. 2020 г. и плюс 19 млрд руб. (0,29 млрд долл.) в 1 кв. 2020 г.

Газпром подтвердил, что программа капзатрат по группе на 2020 г. будет сокращена с планировавшихся 1,6 трлн руб. до 1,3 трлн руб. (17 млрд долл. по текущему курсу). Таким образом, снижение капзатрат может составить 27% год к году в рублях и более 35% в долларах. Компания допускает, что во 2 п/г 2020 г. отношение чистого долга к 12-мес. EBITDA превысит 2,5 (на середину года – 2,3), что позволило бы совету директоров снизить коэффициент дивидендных выплат с 40%, установленных дивидендной политикой на 2020 г. Тем не менее менеджмент стремится исполнить обязательствапо выплате дивидендов, несмотря на временный рост чистого долга.

Учитывая прогнозы компании по объемам и ценам экспорта и ожидания холодной зимы 2020–2021 гг., превышение отметки 2,5 по чистому долгу, вероятно, продлится не больше трех кварталов. По расчетам Газпрома, скорректированная чистая прибыль для расчета дивидендов за 1 п/г2020 г. составила 216 млрд руб., что соответствует, по нашей оценке, около 3,65 руб./акция с доходностью около 2%.