Доходности ОФЗ потеряли вчера в среднем 2–5 б.п. Рублевым госбумагам удалось начать неделю с небольшого роста котировок. Рубль же стартовал с нейтральной динамики, но по сравнению с большинством валют ЕМ это неплохой результат, так как почти все они вчера дешевели относительно доллара. Южноафриканский ранд и бразильский реал упали почти на 2% каждый. Биржевой объем торгов в сегменте рублевого госдолга не дотянул до 20 млрд руб. Самая существенная его часть (более 4,4 млрд руб.) пришлась на выпуск ОФЗ 26220 с погашением в 2022 г., почти единственный, подешевевший вчера, но его потери были минимальными – 0,1 п.п. от номинала. Также на кривой обороты были в ОФЗ 26223 с погашением в 2024 г., шестилетних ОФЗ 26229 и ОФЗ 26230, погашаемых в 2039 г., – доходности этих выпусков снизились в диапазоне 2–5 б.п. Кроме того, стоит отметить, что сравнительно много сделок, более 2,3 млрд руб., было заключено во флоатере ОФЗ 24021, который Минфин доразмещал на прошлой неделе.

Как раз сегодня финансовое ведомство должно объявить параметры аукционов. Учитывая, что обстановка на рынке остается довольно нестабильной, вероятность предложения выпуска с плавающим купоном, на наш взгляд, высока. Правда, для разнообразия может быть выбрана серия 29014. Однако мы не исключаем, что после длительной паузы Минфин может попробовать предложить и относительно короткую бумагу с постоянным купоном и лимитом.