Чудеса продолжаются и их надо уже принимать как данность. Уже много писано и переписано о том, что основным драйвером текущего роста являются акции ведущих компаний технологического сектора и прежде всего акции компаний – триллионеров. А в ряду последних явно выделяется Apple (AAPL, +3,39%). Уж, казалось бы, как сильно разгоняли акции Apple перед сплитом?! Ну, дальше некуда! Но нет! Есть еще порох в пороховницах у инвесторов — фанатов и они не успокоились после проведения сплита и понесли эти акции еще выше и еще дальше. Просто фантастика! Технические индикаторы зашкаливают, говоря о перекупленности. Весь остальной рынок застыл на месте и не желает (по крайней мере пока!) идти выше. И только маленькая горстка компаний во главе с Apple уходит все дальше и дальше в космос. Конечно, говоря про Apple нельзя не упомянуть акции еще одной безумной компании – Tesla (TSLA, +12,57%). Там мы наблюдаем аналогичные процессы, но только еще более ярко и выпукло. Просто акции Tesla пока не входят в индекс S&P500 и поэтому их значимость для рынка в целом гораздо меньше, чем Apple.

Однако, глядя на безумный рост этой сладкой парочки, что само по себе должно по идее положительно сказываться на рынке, становится как-то не по себе. Ладно, это дело инвесторов – покупать или не покупать акции технологических гигантов, но как же все остальные акции? Может вообще реформировать весь фондовый рынок и оставить только пяток акций, а остальные «убить» за ненадобностью? Ситуация становится все более и более гротесковой и становится страшно от мысли, что будет когда инвесторы все же начнут фиксировать прибыль в хайповых активах? Ведь хайп не может длиться бесконечно.

Кроме роста хайповых акций по итогам вчерашнего дня можно отметить также явно повышенный спрос на акции медицинских и биотехнологических компаний. В условиях текущей коронавирусной эпидемии мы часто наблюдаем как выстреливают акции то одной, то другой медицинской компании на фоне все новых и новых сообщений об успехах в сфере создания вакцин и лекарственных препаратов для предупреждения и лечения COVID-19. Однако слишком уж дружного роста мы уже давно не наблюдали. Но вот вчера биотехнологический, исследовательский и инструментальные сегменты медицинского сектора все дружно понеслись вверх. Чует, чует нос инвестора скорую победу над коронавирусом! Лучше всех при этом смотрелись акции биотехнологической компании Alexion Pharmatheuticals (ALXN, +6,76%), подорожавшие почти на 7%. Вполне возможно, что это только начало разгона акций этой интереснейшей компании.

Окончание летнего сезона тут же отразилось на активности российских инвесторов на торгах иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже. Количество сделок по итогам понедельника 31 августа уверенно перевалило за 1 миллион и составило при этом более 1,05 млн. Сделки заключались с акциями 1228 эмитентов. Общий оборот за день чуть-чуть не дотянул до 1 млрд. долларов США и составил в итоге 915 млн. долларов.

Ожидания рынка 1 сентября

Встречаем сентябрь. Исторически сентябрь для фондового рынка считается месяцем сложным и неприятным. Если брать всю историю с 1896 года, то это вообще худший месяц в году, и в среднем в сентябре индексы чаще снижались, нежели росли. Однако несколько успокаивает другая статистика, которая говорит, что в годы президентских выборов фондовый рынок в сентябре демонстрирует более позитивные результаты. Но все же всем понятно, что это все шаманство и что будет на самом деле в ближайший месяц никто толком не знает.

Что же касается конкретно сегодняшнего дня, то пока «на западном фронте» без перемен. Все тихо и спокойно и позитивный настрой участников рынка, который мы видим с конца прошлой недели, продолжает властвовать над умами инвесторов. Да и расклад сил по сравнению с вчерашним днем также не сильно изменился. Драйверы все те же – Apple (AAPL) да Tesla (TSLA). Акции первой растут сегодня на премаркете почти на 3%, а акции Tesla – так вообще более чем на 6%. Так что понятно, что на этом фоне индекс NASDAQ вновь в уверенном плюсе и прибавляет почти 1%. А что остальные? Да все то же и все там же. Об этом свидетельствуют и нулевые отметки индексов Dow Jones (DJIA) и S&P500. Что называется, а нашим-то яблочкам чего дорожать?!

Исходя из этого, не будет ничего удивительного, если сегодня по итогам торгового дня мы увидим точно такую же картину, что наблюдали и вчера – индекс NASDAQ в очередной раз перепишет свой исторический максимум, а его старшие товарищи будут прозябать на околонулевых отметках.

Из отдельных акций сегодня стоит обратить внимание на акции популярнейшей в США сети универмагов Macy’s (M), чья квартальная отчетность должна появиться завтра до начала торгов. С одной стороны, компания уже давно находится в критическом состоянии и состояние ее дел уже давно смущает инвесторов. С другой стороны, видно, что компания борется и есть определенные надежды, что дела в ближайшее время пойдут на поправку. По крайней мере многие аналитики на это рассчитывают. Возможно, рассчитывают на это и инвесторы, которые в последние дни подбирают эти акции. Так что и сегодня мы вполне вероятно увидим рост перед выходом отчетности в ожидании позитивных результатов по итогам 2-го квартала 2020 года. Ну, а завтра мы проверим, оправдаются ли эти надежды.