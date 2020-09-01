• Стальной сектор восстанавливается, в первую очередь за счет Китая, впервые за 11 лет ставшего нетто-импортером металла.

• Мы считаем, что ожидаемый переход из акций быстрорастущих компаний и momentum-акций в стоимостные бумаги также сыграет на руку стальному сектору.

• Мы повышаем рейтинг НЛМК до ВЫШЕ РЫНКА и понижаем ММК до НЕЙТРАЛЬНО. Нашим фаворитом остается Северсталь.

Восстановление китайского рынка стали дает пример остальным

В июле производство стали в Китае достигло рекордного уровня 93.4 млн т (+9.1% г/г) на фоне увеличения спроса до 91.8 млн т (+14% г/г). Правительство заметно увеличило инфраструктурные расходы, и с открытием рынка после изоляции обрабатывающая промышленность пошла в рост. Впервые за 11 лет Китай стал нетто-импортером стали – это сильный позитивный сигнал для баланса спроса и предложения в остальном мире. Мы полагаем, что возобновление строек в Европе и Азии также поддержит цены на сталь.

Ожидаемый переход в стоимостные акции позитивен для сектора

Отставание стоимостных акций от быстрорастущих и momentum бумаг (технологических и биотехнологических компаний) достигло рекордного уровня. Со стороны инвесторов мы ожидаем увидеть фиксацию прибыли в лидерах и тактический переход в циклические акции, включая бумаги стальных компаний. Этому процессу должны способствовать успехи в тестировании вакцин от COVID-19. Статистика по индексам PMI, объему производственных заказов, занятости по-прежнему сильная, несмотря на вторые волны эпидемии в ряде стран. Мы считаем, что новые жесткие ограничения маловероятны из-за негативных последствий для экономик.

Отдаем предпочтение Северстали (наш топ-пик) и НЛМК

Мы отдаем предпочтение экспортоориентированным компаниям, учитывая, что на внутреннем рынке премии почти полностью обнулились из-за ослабления рубля. Высокие показатели ж/д грузоперевозок свидетельствуют, что строительная отрасль в России остается на плаву, но ввиду завершения строительного сезона повысить внутренние цены вряд ли удастся.

Северсталь — сохраняем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА (ЦЕЛЬ – $17.0/ГДР): мы отмечаем дисконт в 12% относительно НЛМК и гибкость в плане экспорта, что позволяет действовать без оглядки на местный рынок. Северсталь выигрывает от ралли в ценах на железную руду, учитывая ее интегрированность в ЖРС на 115%.

НЛМК — повышаем рейтинг до ВЫШЕ РЫНКА (ЦЕЛЬ – $26.5/ГДР): нам нравится ориентация компании на экспорт и оптимальная вертикальная интеграция (на 100% в ЖРС и на 0% в коксующийся уголь). Это, по нашему мнению, оправдывает текущую премию к мультипликатору EV/EBITDA российского стального сектора.

ММК — понижаем рейтинг до НЕЙТРАЛЬНО (ЦЕЛЬ – $8.0/ГДР): ориентация на внутренний рынок и низкая интеграция в ЖРС отрицательно повлияют на показатели прибыли во 2П20, хотя низкие цены на уголь частично компенсируют этот фактор. Низкая гибкость продаж и ликвидность ограничивает потенциал переоценки.

ЕВРАЗ — сохраняем рейтинг НЕЙТРАЛЬНО (ЦЕЛЬ – 380 пенсов): мы ожидаем, что показатели Угольного сегмента будут оказывать давление на консолидированную прибыль, поскольку избыток предложения на рынке угля вряд ли будет нивелирован в ближайшее время. Евраз дешевле, чем НЛМК и Северсталь из-за более высокого левериджа и менее прозрачной дивидендной политики.