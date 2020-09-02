Европейские фондовые индексы во вторник закрылись разнонаправлено. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся со снижением на 0,38%, британский индекс FTSE 100 снизился на 1,7%, немецкий DAX прибавил 0,22%, а французский CAC потерял 0,18%. На динамику индексов оказали влияние статданные по инфляции в Еврозоне, которые оказались хуже прогнозов. Так, по данным Евростата, годовая дефляция в 19 странах Еврозоны в августе, по предварительной оценке, составила 0,2% против инфляции в июле на уровне 0,4%. Аналитики ждали инфляцию на уровне 0,2%. В то же время лучше прогноза оказались данные по безработице в Еврозоне, которая в июле выросла до 7,9% с пересмотренного уровня июня в 7,7%.

Американские индексы демонстрировали преимущественно положительную динамику. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq вырос на 1,39% до 11939,7 пункта, Dow увеличился на 0,76% до 28645,7, а S&P500 прибавил 0,75% и составил 3526,6.

Основные индексы в США получили поддержку благодаря сильным данным из США, а инвесторы вновь поддержали технический сектор.

По итогам дня резким взлетом отметились бумаги Walmart (+7,05%). Катализатором роста стало заявление компании о запуске программу членства Walmart+, объединяющую преимущества обычного магазина и интернет-магазина. Участники программы получат неограниченную бесплатную доставку из магазинов, скидки на бензин и доступ к таким сервисам, которые призваны облегчить и ускорить процесс. Членская программа начнет действовать для всех клиентов с 15 сентября и будет стоить $98 в год или $12,95 в месяц с 15-дневным бесплатным пробным периодом.

Ростом на 3,65% закончили основную торговую сессию и бумаги Apple. Росту котировок способствовала информация о запуске 4 новых моделей iPhone с технологией 5G уже в октябре. Так, СМИ стало известно, что компания запросила 75-80 млн новых iPhones, т.к. компания ждет устойчивый спрос на устройства.

Tesla, напротив, просела на 4,65% по итогам дня после того, как компания объявила о намерении привлечь до $5 млрд в ходе допэмиссии.

Бумаги AbbVieпотеряли 4% в ходе основной торговой сессии. Драйвером снижения стала повестка в суд от Комитет по надзору по делу о ценообразовании ключевых препаратов, производимых компанией, Humira и Imbruvica.

Статистика вторника показала, что экономическая активность в производственном секторе США в августе росла быстрее, чем в июле, при этом индекс деловой активности в производственном секторе от ISM вырос с 54,2 в июле до 56. Значение стало самым высоким показателем с января 2019 года, превысив прогнозы рынка 54,3. Индекс цен вырос до 59,5 с 53,2, индекс новых заказов поднялся до 67,6 с 61,5, а индекс занятости улучшился до 46,4 с 44,3.

В среду о своих результатах за квартал отчитается Macy's Inc. Компания ожидает получить убыток за период на фоне резкого падения продаж по время закрытия магазинов из-за пандемии коронавируса. Также в этот день Федеральная резервная система также планирует выпустить свою Бежевую книгу, сборник неофициальных данных об экономических условиях в двенадцати округах ФРС.

Начало нового месяца американский рынок встретил на позитивной ноте. Причин для «распродажного» настроения для инвесторов в американские акции пока недостаточно. В целом, на текущий момент совокупность факторов в пользу среднесрочного продолжения роста пока перевешивает.