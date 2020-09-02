На российском рынке акций рекомендуется занять выжидательную позицию
Российский рынок акций вчера вновь выглядел слабо, прибавив за день лишь 0,3%, в то время как американский рынок вырос на 0,75%. Вроде бы закончилось спровоцированное событиями в Белоруссии небольшое бегство нерезидентов с российского рынка акций, о чем говорит динамика «лучше рынка» Сбербанка и «Норильского Никеля» в последние дни.
Однако для новых масштабных покупок нет ни фундаментальных поводов, ни свежих денег.
Сегодня перед открытием российских торгов внешний фон можно назвать как слабо позитивный: в пределах 0,2% растут американские фьючерсы, около 46 долларов за баррель стоит нефть. Так что откроемся мы вверх, но очень слабо, а во второй половине дня можно ожидать опять распродаж, если внешний фон не покажет серьезного улучшения.
Основные риски для продолжения подъема американских индексов сосредоточены в паре евро-доллар, которая всерьез даже не стала тестировать психологически важную отметку 1,20, и откатилось от нее.
Американские индикаторы и товарные рынки пока локальное укрепление доллара игнорируют, но могут вспомнить об этом факте в любую минуту. Ухудшение внешнего фона кратно отразится на российском рынке акций.
В целом по рынку сегодня рекомендуем занять выжидательную позицию.
Рубль вчера продолжил укрепляться к доллару, несмотря на отсутствие сильных фундаментальных поводов для этого. Сегодня ждем завершения этого процесса и возврата пары доллар выше отметки 74.
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