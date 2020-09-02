Рубль начнет день без существенных движений
Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился нейтральный внешний фон.
Стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает удерживать позиции в рацоне 46 долларов за баррель, а также консолидация валют развивающихся стран у уровней вчерашнего закрытия, не дадут поводов для направленного движения в рубле. В результате, в начале торгов ожидаем стабилизации пары доллар/рубль чуть выше 73,5 рубля. При этом в ходе торгов, в случае улучшения ситуации на рынке энергоносителей, национальная валюта может попытаться продолжить волну восстановления, что поспособствует отступлению доллара в район 73 рублей. Отметим, что, на наш взгляд, в ближайшие сессии для американской валюты актуальным останется диапазон 72,5-75 рублей.
Напомним, что во вторник рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар снизился на 0,7%, закончив сессию в районе 73,6 рубля, евро упал на 0,8%, отступив в район 87,7 рубля.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200902/831978667.html