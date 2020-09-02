Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился нейтральный внешний фон.

Стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает удерживать позиции в рацоне 46 долларов за баррель, а также консолидация валют развивающихся стран у уровней вчерашнего закрытия, не дадут поводов для направленного движения в рубле. В результате, в начале торгов ожидаем стабилизации пары доллар/рубль чуть выше 73,5 рубля. При этом в ходе торгов, в случае улучшения ситуации на рынке энергоносителей, национальная валюта может попытаться продолжить волну восстановления, что поспособствует отступлению доллара в район 73 рублей. Отметим, что, на наш взгляд, в ближайшие сессии для американской валюты актуальным останется диапазон 72,5-75 рублей.

Напомним, что во вторник рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар снизился на 0,7%, закончив сессию в районе 73,6 рубля, евро упал на 0,8%, отступив в район 87,7 рубля.