Российский рынок в первый день сентября показал нейтральную динамику. После незначительного роста на старте сессии затем индекс МосБиржи консолидировался в боковом формате. Обороты торгов при этом оставались относительно высокими. В акциях индекса наторговали на 85 млрд руб.

Существенно лучше рынка выглядел сектор электроэнергетики (+1,6%), а также отрасль металлургии и добычи (+1,8%).

Уверенный отскок наблюдается в акциях Интер РАО (+4%), что, на наш взгляд, абсолютно оправданно. Весь негатив от слабого отчета по итогам II квартала уже заложен в цену. Компания остается одной из самых дешевых по мультипликаторам не только в своем секторе, но и на российском рынке в целом. Ближайшая область торможения наверху может быть расположена около 5,55–5,73 руб.

Сильнее рынка во вторник также выглядели обыкновенные акции Россетей (+2,2%). Чтобы техническая картина в бумагах действительно улучшилась, необходимо закрепляться выше 1,49–1,51 руб.

В секторе электроэнергетики инвесторы также начали проявлять интерес к Юнипро (+1,4%). В последние недели акции торгуются в узком коридоре с верхней границей около 2,76–2,77 руб. Потенциальный подъем выше этих отметок может привести к ускорению восходящего импульса.

Среди металлургов лучше остальных торгуются акции НЛМК (+4,4%). Благоприятная конъюнктура на рынке стали и высокая доля экспорта позитивно сказываются на бумагах компании. В ближайшей перспективе вполне возможно обновление максимумов года (167 руб.). Важным фактором поддержки для НЛМК остаются ожидания высоких дивидендов.

В акциях Норникеля тенденция также развернулась наверх. Во вторник котировки отскочили на 2,7%. Поддержку оказывает рост цен ключевые для ГМК металлы: палладий, никель, медь, платина. Среднесрочные ожидания по дальнейшей динамике акций в целом положительные. Установленные недавно минимумы в районе 19 250 руб., при стабильном внешнем фоне могут стать локальным дном.

Лидером по обороту на российском рынке вновь оказались акции Яндекса. После взлета на 5% в понедельник вчера котировки опустились на 1,1%. В ближайшей перспективе сохраняем осторожный взгляд на бумаги, учитывая повышенные риски коррекции. Ключевые драйверы роста во многом уже заложены в цену Яндекса.

Среди корпоративных событий отметим новости о том, что Система и РКИФ намерены полностью продать свои доли в Детском мире в рамках процедуры ускоренного сбора заявок. На этом фоне акции Детского мира вчера упали на 2,5%, а бумаги Системы выросли на 1,1%.

Ключевым фактором поддержки инвестиционного кейса ритейлера выступали дивиденды. Детский мир направлял всю чистую прибыль на выплаты акционерам. Наличие доли АФК в структуре собственников создавало уверенность, что эта политика сохранится. Сейчас, когда крупнейшие акционеры поменяются, инвесторы могут начать закладывать риски смены подхода нового менеджмента к распределению чистой прибыли. В связи с этим допускаю, что бумаги Детского мира могут оставаться под умеренным давлением.

Что касается Системы то продажа пакета, наоборот, является позитивным драйвером. По текущим рыночным ценам пакет в Детском мире оценивается примерно в 17 млрд руб. Это около 8,3% относительно рыночной капитализации Системы. Средства могут пойти на снижение долговой нагрузки корпоративного центра. По итогам I квартала финансовые обязательства составляли 207,8 млрд руб. В свою очередь постепенное падение долга открывает возможность к возврату к более щедрой дивидендной политики АФК.

Сегодня Московская биржа планирует опубликовать результаты по оборотам торгов за август. Также в среду будет последний день перед закрытием реестра для выплаты дивидендов у Полиметалла. В пятницу — у Северстали.

По индексу МосБиржи общая техническая картина вчера не поменялась. Если в ближайшее время удастся закрепиться под 2955–2960 п., то цели сместятся к нижней границе восходящего тренда около 2890–2900 п. Пока же котировки находятся выше, остается актуальным боковой коридор. Наверху среднесрочные ориентиры по-прежнему расположены около 3100–3110 п.

Ситуация на рынке нефти остается стабильной. Во вторник фьючерсы Brent попытались начать с ускорением расти, однако восходящий импульс быстро завершился. В результате прежний торговый диапазон остался актуальным.

Сейчас на нефтяном рынке наблюдается крайне низкая волатильность. Боковик несет в себе риски мощного прибойного движения, особенно при сломе его нижней границы. В частности, снизу по Brent необходимо следить за областью $43,5–44. Сверху ближайшее сопротивление находится около $46,5.

Локальную поддержку рынку нефти оказывает вчерашняя статистика от Американского института нефти (API). Запасы сырой нефти в стране за неделю упали еще на 6,4 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 1,9 млн. Сегодня вечером ждем подтверждения этих данных от Управления энергетической информации Минэнерго США. Также будет опубликованы цифры по объему добычи в стране. Но, вероятно, они могут быть искажены и будут нерепрезентативны из-за эффекта недавнего урагана в Мексиканском заливе.

Рост оптимизма на глобальных рынках вчера также был обусловлен позитивными данными по индексу деловой активности в производственном секторе Китая и США, которые оказались лучше ожиданий.

Американский рынок акций продолжил движение наверх. Индекс S&P 500 вновь переписал исторические максимумы. До обозначенных ранее целевых отметок на 3550–3560 п. осталось совсем немного, около 0,6–1,0%. Возможно, эти рубежи выступят локальным уровнем сопротивления, от которого будет предпринята попытка сформировать коррекцию вниз.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут 0,2%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце сентября поднимаются на 0,8% и находятся около уровня $46.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет выше уровня закрытия вторника.