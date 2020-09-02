Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Нефть и металлы промышленной группы дорожают, но повышение котировок незначительное. Драгоценные металлы вовсе снижаются на фоне локального укрепления доллара. Динамика азиатских индексов разнонаправленная. С другой стороны, если AUD слабел на 0,15%, то новозеландский доллар укреплял свои позиции против американского коллеги на 0,45%. Всё это предполагает, что российский рынок будет больше склонен к продолжению консолидации. Сегодня последний день торговли акциями Polymetal с дивидендами 29,8 рублей на акцию. Московская Биржа сообщит об объёмах торгов за август.

По итогам торгов 1 сентября индекс МосБиржи вырос на 0,3% до 2975,00 п., а РТС повысился на 1,26% до 1274,50 п. На отечественный рынок оказывал влияние внешний фон. Впрочем, речь больше идёт о статистике, а не о динамике. Во всяком случае, Европа закрыла день разнонаправленно. Началось с того, что индекс PMI Caixin в производственной сфере подтвердил дальнейший рост деловой активности в Китае. Вкупе со слабым долларом это стимулировало рост сырьевых контрактов, который также транслировался в оптимизм российских инвесторов. Кроме того, собственный российский PMI в обрабатывающих отраслях поднялся до 51,1 п. в августе против 48,4 п. в июле, что стало неожиданностью при прогнозе 48,7 п. В акциях НЛМК рост более 4%, в «РусАл» более 2,5%, как и в ГМК «Норникель». Также подтянулись энергетики «Интер РАО» (+3,89%), «Россети» (+2,2%) и «Юнипро» (+1,89%). Также стоит отметить повышение котировок Группы «ПИК» на 2,63%. Строительный сектор становится одним из главных выигравших от снижения ставок и льготных условий ипотеки. Менее удачно сложился день для розничного сектора, где бумаги «Детского Мира» потеряли 3,9%, X5 Retail Group 2,7%, а «Магнита» менее 0,2%. Сектор был одним из лидеров рынка в июле августе, но результаты могут ухудшиться на фоне снятия мер социального дистанцирования и падения доходов населения. Впрочем, в акциях «Детского мира» своя история, связанная с намерением АФК «Система» и Российско-китайского инвестиционного фонда полностью продать свои доли в компании. В разрезе секторов самый сильный рост показали металлов и добычи (+1,84%), а финансовый понёс самые большие потери (-1,32%). Накануне мы отмечали рекордные объёмы, которые, как правило, появляются на рынке в моменты формирования новой тенденции. До этого отечественный рынок преимущественно снижался, хотя и без какой-либо агрессии. Судя по всему, столь высокие объёмы более 184 млрд рублей были предвестниками начала зарождения разворота вверх, хотя общая динамика рынка пока не говорит об этом. По итогам прошедшего дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 81,890 млрд рублей.

Рубль укреплялся не только против глобально слабого доллара, но к вечеру смог продавить курс евро ниже 88,0 рублей. Впрочем, этому способствовала коррекция в самом евро против американской валюты. Инфляция в еврозоне сменилась на дефляцию —0,2% по итогам августа, что может заставить ЕЦБ принять более масштабные количественные меры. Соответственно, риски размывания ценности, как в долларе, так и в евро, начали возрастать синхронно. Реальные ставки в этих валютах остаются отрицательными. Соответственно, в рубле реальная доходность остаётся положительной, что делает его одним из главных объектов Carry Trade. Конечно, сохраняются риски внешнеполитических ограничений, но пока рынок решил о них забыть. Более того, прогнозы на укрепление рубля становятся всё более частым событиям в аналитике, как отечественных финансовых структур, так и западных. Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаил Шульгин отмечает, что закрытие вторника ниже 74,0 за доллар ломает летний тренд на укрепление американской валюты, создавая предпосылки для дальнейшего усиления рубля.

Индексы NASDAQ и S&P 500 вновь закрылись на рекордных уровнях, отражая спрос на высокотехнологичные акции. По сути, инвесторы продолжают покупать бумаги компаний, чей бизнес оказался востребованным в условиях социального дистанцирования и работы в домашнем пространстве. После дробления бумаги Apple выросли на 3,98%, хотя интерес к ним также был вызван объявлением о презентации новых устройств уже в октябре. Zoom Communications (+40,78%) заработала в II квартале больше, чем за весь 2019 год благодаря повышенному спросу на услуги видеоконференций. Amazon.com (+1,39%) также получила преимущество за счёт популярности онлайн походов в магазин. Дополнительный оптимизм рынок черпает из выступлений представителей ФРС и Белого дома. Глава администрации Белого дома Марк Мидоус сообщил, что республиканцы выдвинут новые предложения по целевому пакету помощи в условиях пандемии уже на следующей неделе. Управляющий ФРС Лаэль Брейнард предположила, что от ФРС могут потребоваться дополнительные шаги по поддержке экономики. Днём ранее вице-председатель ФРС Ричард Клорида намекал на возможную фиксацию кривой доходности. Иными словами, если летом в ФРС не приветствовали идею таргетирования доходностей, то к осени эта позиция могла поменяться. Меж тем, статистика по США остаётся достаточно сильной. Индекс ISM в производственной сфере поднялся до 56,0 п. с 54,2 п. в июле. Индикатор IHS Markit также показал рост до 53,1 п. в августе по сравнению с 50,9 п. в июле. Однако не всё так было безоблачно. Перегретые бумаги Tesla снизились на 4,67% на новостях о планах компании провести дополнительное размещение акций на $5 млрд. Самыми сильными секторами стали материалы (+2,75%) и технологии (+1,86%), а самыми слабыми были здравоохранение (-0,98%) и коммунальные услуги (-1,13%). По итогам дня DJIA вырос на 0,76% до 28645,66 п., S&P 500 на 0,75% до 3526,65 п., а NASDAQ на 1,39% до 11939,67 п.

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Австралия оценила падение ВВП за II квартал на 7%, что хуже первоначальной оценки снижения на 6%. Глава Резервного Банка Новой Зеландии Адриан Орр заявил, что низкие ставки могут привести к расширению разрыва в доходах за счёт роста активов, но нужны для борьбы с безработицей в условиях пандемии. Он также признал, что слишком мягкая денежная политика может стать причиной финансовой нестабильности из-за пренебрежения рисками, но на текущий момент приоритетом является борьба с тенденциями дефляции, или низкой инфляции. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23247,91 п. (+0,47%), Hang Seng — 25145,68 п. (-0,16%), Shanghai Composite — 3406,54 п. (-0,12%).

Нефть торговалась в плюсе, реагируя на статистику по запасам. Согласно отчёту API, на неделе до 28 августа коммерческие запасы нефти в США сократились на 6,4 млн бар. Запасы бензина упали на 5,8 млн бар., а дистиллятов на 1,4 млн бар. Опрос S&P Global Platts выявил, что на рынке ждали сокращение запасов нефти на 1,2 млн бар., а также снижение по бензину на 4,7 млн бар. и дистиллятам на 0,9 млн бар. Вероятно, что ураган «Лаура» привёл к более масштабному сокращению поставок, чем предполагалось ранее. До сих пор 71 из 643 добывающих американских платформ в Мексиканском заливе остаются без персонала. На текущий момент добыча в Мексиканском заливе остаётся более чем на 28% ниже обычного. Впрочем, как сообщает Reuters, в OPEC+ добыча выросла в августе и многие члены демонстрировали низкую дисциплину выполнения взятых на себя ограничений. К 9:00 мск Brent — $46 (+0,92%), WTI — $43,17 (+0,96%), Золото — $1971 (-0,40%), Медь — $6681,13 (+0,07%), Никель — $15620 (+0,55%).

Индекс доллара повышался на 0,07% до 92,40 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 0,69% по сравнению с 0,68% накануне. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,191 (-0,06%), GBP-USD — $1,338 (-0,03%), USD-JPY – 106,04 (+0,09%).