Вчера был опубликован ряд важных данных экономической статистики. Самый большой позитивный сюрприз преподнес индекс ISM обрабатывающей промышленности США. Его значение в августе выросло с 54,2 до 56 (максимум с ноября 2018 г.), свидетельствуя о быстром улучшении ситуации в секторе. Субиндекс новых заказов подскочил с 53,2 в июле до 67,6 в августе (самое высокое значение с января 2004 г.), при этом на 40,5 пункта превысив апрельский минимум. В то же время субиндекс занятости хотя и вырос (с 44,3 до 46,4), остался ниже отметки в 50 пунктов, служащей границей между снижением и ростом. Индекс PMI обрабатывающих отраслей еврозоны (51,7) в августе почти не изменился, что совпало с ожиданиями аналитиков. В то же время базовый индекс потребительской инфляции еврозоны разочаровал, составив всего 0,4% против 1,2% месяцем ранее. Также вчера в центре внимания оказались мягкие комментарии члена Совета управляющих ФРС Лаэл Брейнард. В своем выступлении она отметила, что американская экономика по-прежнему находится в ситуации значительной неопределенности, связанной с пандемией COVID-19, добавив, что баланс рисков для экономики США остается негативным. По ее мнению, развитие ситуации будет в значительной степени зависеть от дополнительной фискальной поддержки, которая требуется многим домохозяйствам и бизнесам. Она также заявила, что ввиду сдерживающего влияния пандемии денежно-кредитная политика должна быть переориентирована со стабилизации на стимулирование экономики. Между тем продолжает расти напряженность в отношениях между Китаем и Австралией. Вчера стало известно, что Китай прекратил закупки ячменя у крупнейшего австралийского экспортера этого вида сельхозпродукции.

Рынки акций вчера росли: MSCI EM укрепился на 1,7%, Shanghai Composite – на 0,4%, DAX – на 0,2%, Nikkei 225 закрылся без изменений, а S&P 500 вырос на 0,8%, вновь благодаря акциям технологических компаний. NASDAQ Composite повысился на 1,4%. Индекс волатильности VIX немного снизился – на 0,3 пункта, до 26,1. Тем не менее, октябрьские фьючерсы на VIX подорожали на 0,3 пункта (+0,9%), до нового двухмесячного максимума на уровне 33,5. С середины августа они выросли уже на 30%. Цена нефти Brent повысилась на 0,7%, до 45,6 долл./барр. Настроения на рынках поддержали данные Американского института нефти (API), согласно которым за неделю запасы нефти в США сократились на 6,4 млн барр., что может стать шестой неделей сокращения подряд, если Минэнерго подтвердит эти данные сегодня. Золото подорожало на 0,1%, до 1970,2 долл./унц. Наклон кривой UST снизился на фоне мягкой риторики ФРС. 30-летний выпуск опустился в доходности на 6 бп, до 1,42%, 10-летний – на 4 бп, до 0,67%, 2-летний закрылся почти без изменений на уровне 0,25%. Немецкие Bunds опустились в доходности на 2 бп, 10-летний выпуск закрылся на отметке —0,42%.

Индекс доллара (DXY) повысился на 0,2% на фоне ослабления евро на 0,2% к доллару на фоне комментариев члена Наблюдательного совета ЕЦБ Филипа Лейна, заявившего, что курс евро «имеет значение» в текущих условиях. Инвесторы восприняли это как свидетельство того, что ЕЦБ может быть обеспокоен недавним укреплением евро, которое может помешать восстановлению экономики региона. Норвежская крона ослабла на 0,2% к евро. Валюты развивающихся стран по итогам дня преимущественно укрепились. Бразильский реал и южноафриканский ранд подорожали на 1,7–1,8%, индийская рупия – на 1%, мексиканское песо – на 0,5%, китайский юань – на 0,3%. В то же время индонезийская рупия ослабла на 0,1%, тайский бат и турецкая лира – на 0,3%. Рубль торговался наравне с другими валютами развивающихся стран и по итогам дня подорожал на 0,5%, до 73,62 долл./барр. Оборот торгов в сегменте USDRUB_TOM составил 2,4 млрд долл., что близко к среднедневному объему за месяц. Вмененная волатильность и risk-reversals из 3-месячных опционов USDRUB снизились на 1%, но остались вблизи максимумов за период с середины мая.