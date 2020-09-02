Рынок акций РФ повысится, а рубль мало изменится в начале торгов среды, полагают аналитики.

По их мнению, индекс Мосбиржи попытается вернуться выше психологически значимого уровня 3000 пунктов.

ПРОГНОЗЫ

Перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился нейтральный внешний фон, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Стабильная ситуация на рынке энергоносителей, а также консолидация валют развивающихся стран у уровней вчерашнего закрытия не дадут поводов для направленного движения курса рубля. В начале торгов ожидаем стабилизации доллара чуть выше 73,5 рубля. При этом в ходе торгов рубль может попытаться продолжить волну восстановления, что поспособствует отступлению доллара в район 73 рублей", — говорит он.

Прогноз по курсу доллара на среду — 73,2-74 рубля, оценивает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Учитывая оптимистичные настроения на глобальных рынках, индекс Мосбиржи в ходе торгов может протестировать отметку в 3000 пунктов и предпринять попытку вернуться в диапазон 3000-3050 пунктов, полагает Роман Антонов из Промсвязьбанка.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли на 0,8-1,4%. Индексы NASDAQ и S&P 500 обновили очередные исторические максимумы, поднявшись к закрытию торгов до 11943,88 пункта и до 3527,54 пункта соответственно.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы растут на 0,3-0,7%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона также преимущественно растут — в пределах 1,7%. Шанхайский Shanghai SE Composite Index почти не меняется, японский Nikkei 225 повысился на 0,5%.

Нефть дорожает на 0,9% — до 45,97 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается до 1,1896 доллара с 1,1916 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в первый день осени умеренно вырос на позитивном внешнем фоне.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,3% — до 2975 пунктов, индекс РТС — на 1,26%, до 1274,5 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов упал на 50 копеек — до 73,58 рубля, евро — на 72 копейки, до 87,66 рубля, следует из данных Московской биржи.