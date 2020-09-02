В июле выпуск в базовых отраслях российской экономики был на 5,9% ниже, чем в июле прошлого года. Это говорит о значительном улучшении результата по сравнению с годовым падением на 8,1% в июне и на 11,6% — в мае. С учетом эффекта сезонного сглаживания помесячная динамика в базовых отраслях улучшилась и в июне, и в июле. Рост экономики обусловлен быстрым восстановлением спроса на товары и услуги. Например, оборот розничной торговли в июле был всего на 2,6% ниже, чем в июле прошлого года, притом что в апреле было зафиксировано его максимальное падение — на 23,2%. Спрос на платные услуги сократился на 25,5% по сравнению с июлем прошлого года. Это все еще значительное снижение, но лучше годового падения на 38,9% в мае. В сфере услуг восстановление будет медленным из-за сохранения карантинных ограничений (особенно в сегментах международного туризма и развлечений). Тем не менее, похоже, это позволяет гражданам повысить траты на товары, что в сложившихся условиях важно для розничной торговли, т. к. реальные располагаемые доходы населения снизились — на 8% в 2К20 относительно 2К19.

Важно, что оборот оптовой торговли почти вернулся на докризисные уровни и в июле был лишь на 0,6% ниже, чем в июле прошлого года. Судя по всему, меры правительства по поддержке экономики оказались эффективными и после шока апреля — марта она начинает восстанавливаться. Это соответствует нашим ожиданиям, и мы подтверждаем прогноз по ВВП на 2020 год: снижение на 4%. Способность России компенсировать спад 2020 года в последующие годы будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики, т. к. это обусловит динамику экспорта российских товаров, в том числе энергоносителей, а этот сегмент существенно пострадал от последствий глобального кризиса.