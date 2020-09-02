Если индексы США растут три месяца до выборов - побеждает действующий президент
Все мы знаем, как нынешний американский президент внимательно следит за динамикой рынка акций в США. Новые рекорды рынка акций он радостно приветствует в своем твиттере, а если рынок снижается, то Трамп воспринимает это как личную трагедию.
Очевидно, что свою политическую судьбу он связал с динамикой индексов акций. И это можно понять. Действительно, как подсчитали эксперты LPL Financial Holdings (крупнейший в США независимый брокер-дилер) с 1984 года фондовый рынок со 100% точностью предсказывал будущего президента и с 87% с 1928 года.
Как правило, если индексы акций в США растут три месяца до выборов, то побеждает действующий президент, а если снижаются, то победа достается конкуренту. Понятны переживания Трампа. Рынок растет, ежедневно мы видим новые максимумы, отставание Трампа от Байдена сокращается.
Главное дотянуть до ноября. Однако, несмотря на рост рынка, в этот раз нет уверенности в том, что этот индикатор сработает. Слишком сильно разошлась динамика акций с реальной экономической ситуацией, как поведет себя американский потребитель, предсказать очень сложно.
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