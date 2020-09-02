Международная нефтесервисная компания Schlumberger объявила о сделке с американским конкурентом Liberty Oilfield Services. Согласно сделке, Schlumberger передает американское подразделение OneStim в обмен на 37%-ю долю в самой Liberty. Соответственно сделка проходит полностью с помощью акций и оценивается в $448 млн. Liberty становится вторым по объемам услуг для сланцевых гидроразрывов с мощностями по закачке в скважины в 2,3 млн лошадиных сил. При этом в компании сообщили, что собираются списать в лом порядка 1 млн лошадиных сил мощностей.

Для нефтяной отрасли это означает, что процесс консолидации в сервисном секторе начался, несмотря на то, что цены на нефть быстро восстановились после весеннего кризиса. Удалось отделаться испугом и избежать массовых банкротств в секторе, но потенциал роста нефтяных цен выглядит ограниченным. Сохраняются риски повторения эпидемии, да и дисциплина в самой ОПЕК+ может ослабевать. В результате тарифы на сервисные услуги остаются на низком уровне, и в такой ситуации вполне естественен тренд на консолидацию для усиления переговорных позиций с нефтедобытчиками. То есть так или иначе, но американским сланцевым добытчикам придется столкнуться в будущем с гораздо более концентрированной нефтесервисной отраслью. Соответственно повышать эффективность за счет снижения стоимости сервисных услуг уже не получится. Скорее, вероятен обратный процесс.

На наш взгляд, озвученная сделка позитивна для цен на нефть в долгосрочной перспективе, так как приводит к снижению конкуренции среди нефтесервисных компаний в США и соответственно появляются предпосылки для роста себестоимости добычи. Акционеры американских сланцевиков уже несколько лет требуют, чтобы добытчики жили по средствам. Из-за роста стоимости сервисных услуг нефтяникам придется снизить активность даже при возвращении цен на нефть к более высоким уровням в $50-60 за баррель.