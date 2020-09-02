Сентябрь, несмотря на шаманство аналитиков, которые говорят, что это месяц самый плохой в году с точки зрения исторической статистики, начался за здравие. Индексы, гонимые эппловскими фанатами, сделали очередной уверенный шаг к небесам. Естественно, при росте акций Apple (AAPL, +3,98%) почти на 4%, лучше всех смотрелся индекс NASDAQ, который совсем чуть-чуть не дотянул до заветной отметки в 12000 пунктов. Впрочем, глядя на то с какой легкостью покоряется одна круглая цифра за другой, не будет сюрпризом, если и следующую тысячу NASDAQ пройдет также быстро, а может быть и еще резвее — за неделю или две. Но и остальные индексы вчера пытались не отстать и прибавили по нынешним временам достаточно существенно – по три четверти процента.

Вроде бы надо радоваться, однако, к величайшему сожалению, текущий рост не снимает главного вопроса – а что будет дальше? И только еще глубже загоняет патовую ситуацию в тупик, из которого выход только один – сильная коррекция.

На отраслевом уровне по большому счету тоже особых перемен не наблюдалось. Лучшим вполне закономерно был технологический сектор, акции которого выросли в среднем на 2,18%. Сырьевой сектор также смотрелся очень мощно и даже пытался соперничать с технологическим, но все же по итогам дня чуть-чуть ему уступил. Акции этого сектора в среднем выросли на 2,09%. Рост акций сырьевых компаний был обеспечен, прежде всего, ослаблением доллара на мировых рынках, что привело в конечном счете к росту стоимости сырья.

А вот медицинский сектор не оправдал ожиданий инвесторов. Хотя некоторые надежды вроде бы и появились накануне, когда мы наблюдали достаточно дружный спрос на акции медицинских компаний. Однако спрос оказался краткосрочным и не продержался даже пару дней. Вчера сектор компаний, работающих в сфере медицины и здравоохранения, оказался худшим, и акции здесь в среднем потеряли 0,89% от своей капитализации.

Ну, а на уровне отдельных акций безусловным и безоговорчным героем вчерашнего дня стали акции компании Zoom Video Communications (ZM, +40,78%), которые улетели в космос после выхода прекрасной отчетности по итогам деятельности компании во 2-м квартале 2020 года. Компания Zoom – один из главных хайперов нынешней коронавирусной эпохи. Ее капитализация с начала года выросла уже в 4 раза и перевалила за 100 млрд. долларов. Вот как раз тут мы и видим яркий пример нынешнего инвестиционного безумия.

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в первый день осени 1 сентября было заключено более 854 тысяч сделок с акциями 1239 эмитентов на общую сумму почти 970 миллионов долларов США.

Ожидания рынка 2 сентября

Рост на рынке продолжается и приобретает все больше истерических черт. А с точки зрения расклада сил вообще ничего не меняется. Основными драйверами роста на рынке по-прежнему являются акции Apple и Tesla. Так, сегодня с утра уверенно растут и те и другие. Первые прибавляют почти 2%, а вторые даже более того – почти 2,5%. Причем, что касается акций Tesla, то инвесторов здесь даже не смущает тот факт, что Tesla разводняет свои акции и разместила вчера дополнительную эмиссию на сумму в 5 млрд долларов США среди широкого круга институциональных инвесторов. Не правда ли, все это начинает смахивать на красиво организованную пирамиду?

Но участники рынка пока на такие мелочи не обращают никакого внимания — главное, успеть купить акции технологических компаний фактически по любой цене. Перекуплены ли те или иные акции чисто в техническом плане, им совершенно неважно. Мы за ценой не постоим – говорят сейчас инвесторы и сметают все ценовые барьеры на своем пути.

Надо ли лезть сейчас в этот сошедший с ума рынок? Не факт. Однако, если у вас есть позиции в тех или иных акциях, то их можно еще чуток подержать, поскольку нынешняя истерическая фаза роста может продлиться еще некоторое время. Так почему бы этим не воспользоваться и не заработать?

Среда, как обычно, день достаточно напряженный. Сегодня еще до начала торгов в 15-15 мск выйдут весьма значимые данные о количестве рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях от агентства ADP. Прогноз весьма и весьма благоприятный, но сюрпризы не исключены. А посему, и реакция участников рынка может быть нервная, а цены — волатильными. Кроме того, стоит напомнить, что как обычно по средам, в 17-30 мск, выйдут данные о запасах сырой нефти. Здесь тоже должно быть все «тип-топ», но нефть это нефть, и поэтому слишком уж сильно расслабляться, безусловно, не стоит.

Поэтому с очень большой вероятностью сегодня нас ждет продолжение хайпа, который мы наблюдали все последние дни. И единственно, этот хайп скорее всего будет носить затухающий характер – остановка роста и коррекция уже совсем на носу и может начаться в любой момент.