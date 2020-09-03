Вчера наш рынок закрыл день снижением после новости о том, что лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Инвесторы опасаются нового витка «санкционной войны» против России. Они предпочли не искушать судьбу и продать часть акций.

Сентябрь может стать нервным месяцем из-за сочетания ряда факторов. Тут и нестабильная ситуация в Белоруссии и вероятность коррекции на рынке США (статистически за 20 лет сентябрь худший месяц для индекса S&P-500). Кроме того, 8 сентября Сенат выйдет после летних каникул и начнется новый этап обсуждения по соглашения по следующему пакету поддержки экономики США между республиканцами и демократами. Ввиду большой разницы позиций вряд ли обсуждения будут проходить мирно.

Нервная обстановка на рынке отпугивает инвесторов, но зато дает дополнительные возможности для заработка спекулянтам. Кстати, нефтяные цены также помогут спекулянтам. Они явно не будут стоять на месте. В первом квартале 2021 года Иран хочет получить освобождение от сделки ОПЕК + и нарастить добычу нефти. Другие страны также захотят получить освобождения, чтобы решить свои бюджетные проблемы после пандемии и карантина и это ставит под вопрос устойчивость сделки ОПЕК+. Стабильные цены на нефть сейчас поддерживаются не балансом спроса и предложения, а соглашением ОПЕК+ и негативным воздействием на нефтедобычу в США урагана «Лаура».

По итогам вчерашних торгов индекс РТС потерял в весе 3,11%, а индекс МосБиржи потерял в весе скромные 0,62% (из-за ослабления рубля). Котировки акций Сбербанка об. упали на 2,23%. Закрытие реестра для выплаты дивидендов по этим акциям состоится 16 октября, потому вряд ли мы увидим среднесрочное усиление негативных тенденций в обыкновенных и привилегированных акциях. О близости даты закрытия реестра забыть не поучится – на этой неделе Сбербанк рассылает Поручения для голосования на собирании акционеров 25 сентября.

Еще один или два торговых дня и станет ясно, где находится «точка уравновешивания» жадности и страха. Зона технической поддержки по обыкновенным акциям находится в диапазоне 220-222. Там проходит нижняя граница пятимесячного восходящего канала. Кроме того, мощная поддержка по FIBO находится на уровне 210. В экстремальный вариант «обнуления» пятимесячного роста и падения котировок в район 172 лично я не верю. Просто на прошлой неделе на дневных графиках котировки обыкновенных акций Сбербанка перешли в «зону медведей» (нижний “Конверт Боллинджера”). Инвесторы, использующие маржинальные покупки в то время когда акция находится в «зоне медведей» несут повышенные риски, но акции Сбербанка хоронить рано.

Зато американский фондовый рынок день уверенным ростом. Все больше данных, что вакцина против коронавируса будет доступна в начале ноября. Это то, что нужно рынку и то о чем говорил Трамп. Компании смогут планировать свою производственную деятельность, авиакомпании расширят географию полетов.