Очень неожиданным было заявление правительства Германии по Навальному: в организме политика обнаружены следы отравляющего вещества из группы «новичок». То, что Навальный был отравлен, мало у кого вызывало сомнения, но то, что «новичком» — это стало мировой сенсацией, на которую рубль отреагировал процентным, а Индекс Мосбиржи 1,3-процентным снижением.

Мы считаем, что весь негатив этого еще не отыгран. Выступление Меркель было жестким. Если российские власти не объяснят, как в организме оппозиционера оказался данный препарат, то нас ждут очень серьезные санкции как со стороны европейских стран, так и США.

В таких условиях любые покупки акций, в том числе и так называемых защитных, выглядят очень рискованными.

Но сегодня и поводов покупать нет никаких: американские фьючерсы слабо снижаются, под отметку 45 долларов за баррель провалилась нефть. Поэтому откроемся мы снижением в районе 0,3-0,5% по Индексу Мосбиржи.

Внимательно следим за Сбербанком, который вчера завершил торги на поддержке 222 руб. При пробитии этого уровня вниз, цель движения станет район 210, и можно рискнуть открыть спекулятивные шорты.

Нефть без веских оснований уперлась в нижнюю границу долгосрочного боковика. Если отметка 44,5 будет пройдена, то снижение котировок нефти может быть сильным, в район 40 долларов за баррель. К нему также можно попробовать присоединиться, а заодно «шортануть» «Роснефть».

Минфин вчера поставил рекорд, разместив на аукционах ОФЗ бумаг на 215 млрд руб. Полностью ли рыночным было данное размещение – сказать трудно, но этот факт должен оказать поддержку рублю. Но санкционные риски нарастают, и рубль в любой момент может обвалиться на каких-либо резких заявлениях относительно «дела Навального».

Поэтому мы все-таки считаем более безопасным вести торги по паре доллар-рубль от лонга.



