Первую половину недели мировые рынки прошли в рамках преобладания покупок. В лидерах остаются американские площадки, где индексы продолжают устанавливать исторические и локальные максимумы. В среду ухудшению настроений на рынках могла поспособствовать макроэкономическая статистика. Так, отчет ADP о занятости показал рост числа рабочих мест вдвое меньше, чем ожидалось, однако этого не хватило для коррекции.

Ожидание подвижек в переговорах по новому пакету помощи американской экономике позволяет нивелировать данный негатив, поддерживая покупки. Также отметим, что поддержку рынкам оказывают новости по вакцине от коронавируса. В частности, днем ранее прошла информация, что в случае хороших результатов тестирования, применение вакцины может начать раньше запланированного срока.

Отметим, что в конце недели внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике. Так, сегодня будет опубликован блок данных по индексам деловой активности в сфере услуг в Европе и США, а в пятницу выйдут цифры по рынку труда США – уровень безработицы и количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях. Публикуемая статистика может оказать существенное влияние на оценки инвесторами темпов восстановления мировой экономики, а значит и на их отношение к широкому спектру активов.

Если же говорить о настроениях на рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. За исключением Китая (-0,3%), растут ведущие площадки в Азии, прибавляя до 1,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после уверенного роста днем ранее, сегодня несколько корректируются, теряя в пределах 0,3%. На рынке энергоносителей наметилась стабилизация – ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции в районе 44,3 доллара за баррель.

На таком фоне в начале сессии в российских акциях могут преобладать продажи, на фоне сохранения геополитических рисков. Однако, уже к середине торгов вероятна активизация покупок, что позволит рынку выйти на положительную территорию. Этому поспособствует желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям. При этом динамику нашего рынка в последние часы торгов определит статистика по индексам деловой активности в Европе и США. Ожидаем, что в ходе сессии индекс МосБиржи сможет удержать позиции в диапазоне 2950-3000 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня с утра рубль вновь может оказаться под давлением, чему поспособствует ситуация на рынке энергоносителе, а также ослабление валют развивающихся стран. В результате пара доллар/рубль в начале сессии попытается подняться выше 75,5 рубля. Однако фиксация прибыли по краткосрочным длинным позициям в долларе после существенного подъема днем ранее, сдержит рост американской валюты, а к середине торгов может привести и к ее уходу на отрицательную территорию. Отметим, что на горизонте ближайших сессий, доллар может предпринять попытку возвращения в диапазон 70-75 рублей и закрепления под его верхней границей.