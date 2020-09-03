Российский рынок акций в среду вновь начал отставать от коллег по развивающимся странам. Индекс МосБиржи потерял 0,6%, хотя в течение дня прирост составлял 0,9%. Обороты торгов подскочили до 100 млрд руб.

Снижение индекса РТС было еще более значительным. Он потерял сразу 3% из-за резкого роста курса USD/RUB. Локальные поддержки сместились в район 1200 п. Слабость обусловлена негативной реакцией инвесторов на сообщения об отравлении Навального и последующими комментариями чиновников западных стран.

Как это часто бывает, эмоциональные волны распродаж в первую очередь затрагивают наиболее ликвидные акции. Индекс голубых фишек вчера упал на 0,8%, тогда как индекс акций компаний малой и средней капитализации просел лишь на 0,2%. Вероятно, в ближайшее время это расхождение может увеличиться. С начала года голубые фишки теряют в среднем 6,4%, второй эшелон — в плюсе на 7,7%.

Давление внешних факторов может сохраниться. Это связано с оттоками нерезидентов. Например, вчера мы видели опережающее падение обыкновенных акций Сбербанка, в которых сосредоточено большое количество иностранных фондов, относительно менее ликвидных привилегированных бумаг. Объемы торгов по Сбербанку в среду превысили обороты по Яндексу.

Кроме того, несмотря на рекордный за всю историю объем привлеченных средств на вчерашних аукционах ОФЗ (215 млрд руб.), к концу дневной сессии мы видели падение индекса гособлигаций (RGBI). Это опять же намекает на негативную реакцию нерезидентов.

По индексу МосБиржи ближайшая область поддержки смещается в район 2890–2900 п.

В текущей ситуации есть смысл рассмотреть увеличение доли бумаг экспортеров, которые частично выигрывают от ослабления курса рубля. Да, на первом этапе волны распродаж бумаги экспортеров падают вместе со всем рынком, однако восстановление в них происходит быстрее, чем по другим эмитентам.

Например, это касается металлургов: Норникель, НЛМК, Северсталь. Среди производителей удобрений могут быть интересны акции ФосАгро. В нефтяном секторе естественно главной «защитной» историей остаются привилегированные акции Сургутнефтегаза, дивиденды которого тесно связаны переоценкой крупной валютной позиции. Рост USD/RUB способствует увеличению форвардного дивиденда по итогам 2020 г.

Курс доллара в среду подскочил на 2,5%. Котировки закрывались около отметки 75,4. За один день отыграно все укрепление рубля в предыдущие четыре сессии. В качестве технического препятствия по паре USD/RUB наверху выступает район 76,5–76,6. Очевидно, что главный фактор роста — геополитика.

В среду на рынке нефти наблюдался локальный импульс снижения. Цена фьючерсов Brent опустилась на 2,5%. Тем не менее все это движение пока еще укладывается в рамки бокового коридора последних недель. Сегодня важно следить за тем, чтобы не была пробита область $44–44,5. Спуск ниже этих отметок может вызвать ускорение распродаж.

На западных рынках акций тем временем продолжается полноценное ралли. Это касается как ключевых европейских площадок, так и рынка США. Индекс S&P 500 накануне ускорил подъем и вырос на 1,5%.

Новые исторические рекорды установлены в акциях таких крупных компаний как Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia. В общем и целом американский рынок выглядит перегретым, однако, как показывает история, для него перекупленность является стандартным состоянием, в котором он может пребывать месяцами.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут 0,05%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце сентября поднимаются на 0,18% и находятся около уровня $44,5.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия среды.