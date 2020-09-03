Внешний фон перед стартом торгов в России был негативным. Нефть и промышленные металлы под давлением, азиатские рынки также демонстрировали неуверенность. Доллар продолжает коррекционное укрепление. Даже без внешнеполитических рисков такие вводные предполагали бы негативную динамику российского рынка. Меж тем, в течение четверга на российские акции и рубль продолжит негативно влиять очередное обвинение в адрес РФ по делу возможного отравления «Новичком» известного оппозиционера. Из корпоративных событий дня стоит отметить отчётность АФК «Система» по МСФО.

По итогам торгов 2 сентября индекс МосБиржи снизился на 0,62% до 2956,50 п., а РТС обвалился на 3,11% до 1234,82 п. Итог дня для российского рынка оказался совсем не таким, каким казался ещё утром. Заявление пресс-секретаря Ангелы Меркель о том, что известный российский оппозиционер был отравлен веществом из группы «Новичок» обвалило рубль, но почти не отразилось на рынке акций. Даже «Газпром» показывал снижение всего лишь на 1%, хотя данная история непосредственно касается перспектив газового экспорта в Европу. «Cui bono? Cui prodest?», — рекомендовал судьям известный римский юрист Кассиан Лонгин Равилла. На кону стоит газовый рынок Европы с десятками миллиардов долларов ежегодной выручки в течение десятков лет. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что ФРГ может ввести дипломатические санкции против РФ. По словам начальника отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаила Шульгина «реакция рынка выглядит излишне эмоциональной, поскольку речь идёт не об экономических санкциях, а о дипломатических. При этом пока нет доказательств того, что именно власть стоит за отравлением Навального. Но рынок традиционно закладывает наиболее пессимистичный сценарий развития событий». Однако рассмотрим непосредственные последствия прошедших торгов. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 94,988 млрд рублей. Сама Московская Биржа сообщила, что в августе общий объём торгов вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году до 75,3 трлн рублей. Наилучшую динамику показали рынок акций (+76,5%) и денежный рынок (+23,4%). Во многом это стало возможным благодаря росту числа частных инвесторов до 6,2 млн. Лишь за август прирост составил 515,5 тыс., а с начала года 2,4 млн. Снижение более 3,3% в акциях АФК «Система» на опасениях потери значительной доли выручки после продажи пакета «Детского мира». Бумаги Polymetal потеряли перед дивидендной отсечкой более 3,3% и «Полюс» более 2,5% на фоне снижения котировок золото, на которое давит коррекционное укрепление доллара. Их динамика также послужила тому, что сектор металлов и добычи оказался самым слабым, потеряв 0,73%. В бумагах Mail.ru своя коррекция на 3%, но уже с отрицательным знаком, которая призвана снять сильнейшую перекупленность. В лидерах дня Группа «ПИК» (+1,8%), «Магнит» (+1,68%) и X5 Retail Group (+1,58%) в надежде на то, что низкие ставки повысят потребительскую активность населения. Впрочем, также может проявится отложенный спрос, поскольку в I полугодии расходы россиян заметно сократились. Однако есть сомнения в том, что отложенные траты непременно будут перенесены на спрос в розничных сетях. В целом, стоит отметить, что индекс МосБиржи смог удержаться от более сильного снижения благодаря ослаблению рубля.

Пока рубль не ослаб, Минфин смог обновить исторический рекорд по объёмам размещения, как по отдельному аукциону, так и по всему дню. На аукционе ОФЗ-ПК выпуска 29014 с погашением в марте 2026 года были размещены бумаги на 187,605 млрд рублей по номиналу при спросе 314,8 млрд рублей по номиналу. На втором аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением в апреле 2030 года были реализованы бумаги на 27,783 млрд рублей по номиналу при спросе 34,88 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная доходность составила 6,09%. Таким образом, был размещён рекордный объём для одного дня свыше 215 млрд рублей. Всё говорило о том, что рубль может вполне успешно сопротивляться коррекционному укреплению доллара, но во второй половине дня торги полностью проходили по сценарию «чёрного лебедя» — новостей из Германии. Поэтому что-либо добавить лишнее по данному вопросу крайне сложно.

Американский рынок продолжает реализовывать стратегию – чем хуже статистика, тем больше стимулов. Согласно данным ADP Services, число новых рабочих мест в частном секторе экономике США за август составило 428 тыс. при ожиданиях около 1 млн. NASDAQ впервые преодолел отметку в 12000 пунктов, а Dow Jones уже находится в полутора процентах от рекорда. Министр финансов США Стивен Мнучин возобновил переговоры с лидером демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси по вопросу пакета экономической помощи, включая дополнительные выплаты безработным. Меж тем, на рынке продолжили покупать акции из разряда экономики «остаёмся дома». Также были сильные движения в секторе производителей автомобилей. Ford Motor подорожала на 1,75%, General Motors на 3,92%. Стимулирующим моментом в этом случае стали данные по производственным заказам, которые выросли за июль на 6,4%, а по товарам длительного пользования на 11,4%. Однако в некоторых сильно разогретых бумагах всё же появляются тревожные сигналы. К примеру, акции производителя электромобилей Tesla упали на 5,82% после появления информации о продажи части пакета, принадлежавшего инвестиционной компании Baillie Gifford. В результате этого действия Baillie Gifford сместилась со второго на четвёртое место среди владельцев компании. Днём ранее Tesla также объявила о планах вторичного размещения акций на $5 млрд для усиления своего баланса. Однако для всего рынка это стало незначительным событием, хотя снижение столь же перегретых бумаг Netflix (-0,67%) и Apple (-2,07%) наводит на мысли о том, что рынок сильно опередил свои ожидания. Nvidia (+3,8%) объявила о выходе серии новых игровых карт с топовой моделью по цене почти $1800. Схожий оптимизм присутствовал и в других бумагах «остаёмся дома» экономики: Microsoft (+1,92%), Facebook (+2,39%), Intel (+2,87%). Самыми сильными секторами по итогам дня стали недвижимость (+2,24%) и коммунальные услуги (+3,12%), которые оставались в числе самых слабых в последнее время. Энергетический сектор завершил день потерями на уровне 0,42%, оставаясь худшим сектором с начала года. Если же заглянуть за пределы торговой площадки, то в «Бежевой книге» ФРС отмечается продолжение расширения экономики в августе, но темпы восстановления замедлились. В частности, было отмечено, что расходы бизнеса и потребителей остаются заметно ниже, чем перед пандемией. Особенно это заметно в секторе энергетики и фермерских хозяйствах. Компании трансформируют временно незанятых в безработных, так как не видят перспектив сохранения рабочих мест. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер также отметила замедление темпов восстановления в июле и августе, призвав Конгресс к принятию новых мер поддержки. Меж тем, бюджетный комитет Конгресса оценил дефицит США в текущем финансовом году, который завершится 30 сентября, на уровне $3,311 трлн, или около 16% ВВП. В апреле оценка была ещё выше на уровне $3,7 млрд. Также была снижена оценка на 2021 год с $2,1 трлн до $1,81 трлн. В любом случае, речь идёт о рекордных объёмах бюджетного дефицита, который во многом покрывается за счёт покупок ФРС. Поэтому рынок видит «порчу» американского доллара и вкладывается в инструменты, способные защитить от потери ценности американской валюты. По итогам дня DJIA вырос на 1,59% до 29100,50 п., S&P 500 на 1,54% до 3580,84 п., а NASDAQ на 0,98% до 12056,44 п.

Динамика рынков в Азии была смешанной. Частично за это отвечает далеко не самая блестящая статистика. Китайский PMI Caixin в сфере услуг снизился в августе до 54,0 п. с июльских 54,1 п. Впрочем, это не помешало сводному индикатору повыситься до 55,1 п. с 54,5 п. за счёт улучшения ситуации в промышленности. В Австралии индекс PMI в сфере услуг вовсе обвалился до 49,0 п. с 58,2 п. в июле, хотя стоит заметить, что прогнозы были ещё более негативными на уровне 48,1 п. В Японии также дальнейшее падение сервисной экономики до 45,0 п. с 45,4 п. в августе. Австралийские данные по внешней торговле за июль показали снижение экспорта на 4% и рост импорта на 7%. По сравнению с предыдущим месяцем. К 8:55 мск NIKKEI 225 — 23469,43 п. (+0,96%), Hang Seng — 24968,88 п. (-0,60%), Shanghai Composite — 3393,68 п. (-0,33%).

Нефть оставалась под давлением укрепляющегося доллара. В еврозоне зафиксирована дефляция на уровне —0,2% в августе, что может побудить ЕЦБ к более агрессивному количественному стимулированию. Данный повод совпал с началом коррекционного укрепления американской валюты, что оказывает влияние на весь спектр рискованных активов. Нефть накануне также игнорировала статистику по запасам. Согласно данным Минэнерго США, на неделе до 28 августа коммерческие запасы нефти в стране упали на 9,4 млн бар. до 498,4 млн бар., что на 14% превышает средний показатель за последние пять лет. Запасы бензина упали на 4,3 млн бар., а дистиллятов на 1,7 млн бар. Опрос S&P Global Platts показывал, что на рынке ждали сокращение запасов нефти на 1,2 млн бар. Производство на отчётной неделе провалилось на 1,1 млн бар. до 9,7 млн бар. в сутки во многом из-за остановки добывающих платформ в Мексиканском заливе. Статистика поставок за четыре недели составила: 18,3 млн бар. общих поставок в сутки, или —15,9% за год; 8,9 млн бар. бензина в сутки, или —8,9% за год; а также 3,7 млн бар. дистиллятов в сутки, или —5,1% за год. Одной из ярких историй прошедшего дня была информация о том, что Ирак проводит переговоры с лидерами OPEC с целью временной отмены ограничений на свою добычу в I квартале 2021 года. Однако 3 сентября власти страны отвергли данные спекуляции в прессе. Впрочем, для нефтяных пессимистов всё ещё остаются темы сезонного снижения спроса на нефть после Дня труда на фоне профилактических работ на НПЗ. Также негативное влияние на нефтяные ожидания оказывают данные по занятости в США и трансформация экономики на режим «остаёмся дома». Если рынок труда не восстанавливается, а также растёт число работающих дистанционно, то потребность в автомобильном топливе не растёт. Поэтому ожидания восстановления спроса до уровня перед пандемией могут не оправдаться в обозримом будущем. К 9:00 мск Brent — $44,28 (-0,34%), WTI — $41,42 (-0,22%), Золото — $1941 (-0,19%), Медь — $6639,24 (-0,30%), Никель — $15390 (-2,01%).

Индекс доллара повышался на 0,15% до 92,99 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США составляла 0,66% по сравнению с 0,65% накануне вечером. К 9:15 мск пара EUR-USD — $1,18 (-0,42%), GBP-USD — $1,329 (-0,43%), USD-JPY – 106,25 (+0,09%).