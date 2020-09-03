Рынок акций РФ и рубль останутся под давлением в начале торгов четверга, полагают аналитики.

Рост санкционных рисков будет давить на стоимость российских активов, оценивают эксперты.

ПРОГНОЗЫ

В начале торгов котировки российских высоколиквидных бумаг будут оставаться под давлением санкционных рисков и неопределенного внешнего фона, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Укрепление доллара на мировом валютном рынке негативно влияет на динамику цен на сырье и спрос на развивающихся рынках в целом. На валютном рынке РФ в течение дня не исключена возможность повторного "тестирования" долларом уровня сопротивления росту 75,5 рубля под влиянием внешних факторов", — оценил он.

С утра рубль вновь может оказаться под давлением, чему поспособствует ситуация на рынке энергоносителе, а также ослабление "развивающихся" валют, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В результате доллар в начале сессии попытается подняться выше 75,5 рубля. Однако фиксация прибыли по краткосрочным длинным позициям в долларе после существенного подъема днем ранее, сдержит рост американской валюты, а к середине торгов может привести и к ее уходу на отрицательную территорию", — оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли на 1-1,5%. Оптимизм поддерживается статистикой по США. Так, объём промышленных заказов в США в июле вырос на 6,4% при прогнозе роста на 6%.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются на 0,2-0,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 1%, шанхайский Shanghai SE Composite Index снижается на 0,7%, японский Nikkei 225 вырос на 0,9%.

Стоимость нефти снижается на 0,1%, до 44,37 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1799 доллара против 1,1854 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился в середине недели на фоне падения нефти и роста геополитической напряженности. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,62% — до 2956,5 пункта, долларовый индекс РТС упал на 3,11%, до 1234,82 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов вырос на 1,83 рубля, до 75,41 рубля, евро — на 1,69 рубля, до 89,35 рубля, следует из данных Московской биржи.