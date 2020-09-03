ВТБ представил ожидаемо слабые результаты с начала года
Чистая прибыль ВТБ за 7M20 упала на 55.8% г/г до 43.0 млрд руб., а за июль снизилась на 94.6% г/г до 1.1 млрд руб. Чистый процентный доход составил 297.4 млрд руб., увеличившись на 18.2% г/г, а чистая процентная маржа (ЧПМ) достигла 3.8% (+50 бп г/г). Чистый комиссионный доход прибавил 21.5% г/г, составив 63.8 млрд руб, несмотря на замедление деловой активности. Отчисления в резервы подскочили до 162.6 млрд руб. за 7M20 (48.7 млрд руб. за июль), что соответствует росту в 3.2х (8.6х за июль) г/г при стоимости риска 2.2% (4.9% за июль). Операционные расходы выросли незначительно — всего на 3.7% г/г до 150.2 млрд руб. за 7M20. Доля неработающих кредитов составила 5.0%.
Наше мнение. Банк представил ожидаемо слабые результаты на фоне снижения деловой активности, что нашло отражение в росте резервов, а также в давлении на рентабельность ВТБ. Тем не менее, прибыль банка от профильных видов деятельности продолжает демонстрировать хорошую динамику, а рост его кредитного портфеля ускоряется. Эти тренды будут способствовать росту чистой прибыли банка, как только восстановится экономический рост, а резервы вернутся на докризисный уровень.
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