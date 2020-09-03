По нашим оценкам, ставка RUONIA вчера торговалась немного ниже 4,1%, а объем свободных резервов в банковской системе после вчерашних расчетов по операциям Банка России остался положительным, в районе 250–300 млрд руб. Мы по-прежнему ожидаем, что к началу следующей недели RUONIA опустится до 4,0% или даже ниже. Ставки однодневных свопов вчера скорректировались вверх относительно локального минимума, достигнутого во вторник. Средняя ставка повысилась на 19 бп, до 3,81%, а закрытие произошло на более высокой отметке в 4,05%, на 57 бп выше уровня вторника. Отметим, что однодневный базис во вторник обновил минимум с ноября 2018 г. (-48 бп), не считая падения в марте на фоне неустойчивой ситуации на рынке из-за пандемии COVID-19.

Спрос на вчерашнем аукционе 35-дневных депозитов Федерального казначейства, как и ожидалось, был весьма внушительным: заявок от банков поступило на 290 млрд руб. при лимите в 100 млрд руб. При этом максимальная ставка, предложенная участниками аукциона, равнялась RUONIA +26 бп – последний раз столь высокий спред к базовой ставке аукциона предлагали еще в конце марта. Учитывая столь высокий спрос на средства Казначейства, мы полагаем, что на сегодняшних двух депозитных аукционах на сроки 14 и 56 дней предложенные лимиты (150 млрд руб. и 50 млрд руб. соответственно) также будут выбраны полностью. На вчерашнем аукционе однодневного репо спрос опять был незначительным (менее 1 млрд руб.), но сегодня объем заявок на аукционе 91-дневного репо, как мы ожидаем, превысит лимит, составляющий 50 млрд руб.

Более длинные ставки денежного рынка скорректировались вслед за ослаблением рубля. Кривая процентных свопов сместилась вверх на 8 бп, в результате чего годовая и 5-летняя ставки IRS достигли 4,77% и 5,50% соответственно. Годовая ставка NDF поднялась на 5 бп (до 3,99%), а 5-летняя ставка кросс-валютного свопа выросла на 4 бп, до 4,03%. Ставки FRA не изменились: 3x6 и 9x12 FRA закрылись на прежнем уровне в 4,50% и 4,72% соответственно.