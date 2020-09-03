На открытии вчерашних торгов доходности ОФЗ повысились на 1–2 бп в ожидании регулярных аукционов Минфина. Вечерние геополитические новости подтолкнули доходности длинных и среднесрочных облигаций вверх, в результате чего эти сегменты кривой завершили день в среднем на 11 бп выше в доходности при отсутствии значимых торговых потоков. В числе отстающих были 10-летний ОФЗ-26228 (YTM 6,21%), поднявшийся в доходности на 16 бп, и 19-летний ОФЗ-26230 (YTM 6,5%), прибавивший 13 бп. Короткие ОФЗ-ПД и флоутеры по итогам сессии закрылись практически без изменений. Торговая активность осталась невысокой по сравнению со средними показателями с начала года: оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 20,5 млрд руб. Основная активность была сосредоточена в длинных бумагах, на долю которых пришлось 14,4 млрд руб. оборота. Наиболее активно торговался 14-летний ОФЗ-26225, объем сделок с которым составил 6,3 млрд руб. Что касается локальных рынков долга других развивающихся стран, 10-летние облигации Индонезии вчера повысились в доходности на 8 бп, колумбийский 10-летний бенчмарк снизился в доходности на 8 бп, а изменения доходностей остальных бумаг не превысили ±3 бп.

На вчерашнем регулярном аукционе Минфин предложил инвесторам флоутер ОФЗ-29014 с погашением в марте 2026 г. и 10-летний ОФЗ-ПД 26228. В случае флоутера и объем заявок (314,8 млрд руб.), и фактическое размещение (187,6 млрд руб.) оказались рекордно высокими. Предыдущий рекорд размещения был установлен на аукционе 20 мая, когда Минфин продал бумаг на 112 млрд руб. Соотношение спроса и фактического размещения вчера составило 1,7x, что значительно ниже среднего значения по итогам последних нескольких аукционов флоутеров. Цена отсечения аукциона составила 97,65 пп, что соответствует щедрому дисконту в 0,85 пп к уровню закрытия предыдущих торгов. По нашим оценкам, данная цена отсечения соответствует z-спреду в +48 бп к ставке RUONIA. Напомним, что на предыдущем аукционе ОФЗ-29014, проводившемся 5 августа, Минфин предложил инвесторам дисконт по цене в 0,3 пп, а цена отсечения составила 97,96 пп. Всего вчера было удовлетворено 103 заявки, включая одну самую крупную на сумму 95 млрд руб. На долю пяти крупнейших заявок пришлось 150 млрд руб. или 80% от общего объема размещения. Доля неконкурентных заявок составила 7%. На аукционе ОФЗ-26228 спрос был не таким большим: 34,9 млрд руб. В итоге из доступных для размещения 33,7 млрд руб. Минфин продал бумаг на 27,8 млрд руб. (соотношение спроса и фактического размещения 1,3x). Доходность по цене отсечения составила 6,10%, что соответствует премии по доходности в 5 бп к уровню закрытия вторника. Аналогичная премия была предложена и на аукционе данного выпуска 5 августа. Размещение вчера распределилось между участниками аукциона небольшими лотами: всего было удовлетворено 86 заявок, при этом на пять крупнейших из них пришлось 6,92 млрд руб. или 25% общего размещения. Доля неконкурентных заявок превысила средний уровень, составив 33,4%.

С учетом вчерашних аукционов общий объем локальных заимствований с начала квартала увеличился до 614 млрд руб., и теперь для выполнения индикативного квартального плана Минфину остается разместить облигаций на 386 млрд руб. или 97 млрд руб. в неделю. На наш взгляд, растущая гибкость Минфина в отношении цены размещения флоутеров окажет поддержку кривой ОФЗ-ПД.