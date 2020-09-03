"Лента" назначает нового гендиректора: нейтрально или позитивно
Компания Лента (LNTA LI: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $3,2/ГДР) объявила о назначении Владимира Сорокина новым гендиректором компании. Г-н Сорокин вступает в должность 3 сентября и заменит на этом посту Германа Тингу, возглавлявшего компанию с декабря 2018 г. Посте вступления в должность Владимира Сорокина г-н Тинга станет консультантом компании для обеспечения гладкого процесса передачи полномочий. Владимир Сорокин занимал пост гендиректора “Перекрестка” (супермаркеты X5 Retail Group) с 2014 г. и был заместителем гендиректора – коммерческим директором сети “Магнит” с 2019 г. В X5 г-н Сорокин отвечал за программу редизайна “Перекрестка”, которая доказала свою успешность и улучшила финансовые результаты этого формата (рост LFL-трафика превышал 6% г/г в 2017-2018 гг., демонстрируя самую сильную динамику среди форматов X5). Мнение Альфа-Банка. В последнее время информация о назначении г-на Сорокина гендиректором “Ленты” так или иначе появлялась в СМИ. Таким образом, новость не стала сюрпризом для рынка. В то же время новость указывает на то, что у мажоритарного акционера “Ленты” есть амбиции вернуть рост бизнеса “Ленты”. Учитывая предыдущий успешный опыт г-на Сорокина в “Перекрестке”, мы не исключаем, что “Лента” будет уделять особое внимание развитию формата супермаркетов (в том числе через сделки M&A). Мы считаем, что эта информация не повлияет сильно на динамику акций компании до момента объявления рынку долгосрочной стратегии.
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