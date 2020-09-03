Темпы недельной инфляции в период с 25 по 31 августа остались на уровне 0.0% н/н. Среднесуточная дефляция с начала месяца замедлилась до 0.005%. Годовая оценка инфляции повысилась до 3.53% г/г.

Среди наиболее заметных недельных изменений остается снижение цен на плодоовощную продукцию (-2.9% н/н. Цены на продовольственные и непродовольственные товары за неделю менялись разнонаправленно. Цены на бензин и дизельное топливо не изменились.

Отсутствие выраженной дефляции в сезон урожая может насторожить Банк России на ближайшем заседании 18 сентября. В совокупности с ростом волатильности валютного рынка, а также с ростом инфляционных ожиданий по итогам измерения в августе, шансы на снижение ставки заметно снизились.