Почему инвесторы не обращают внимания на отчетность компаний США?
Есть еще одна тема, которая для американского корпоративного сектора является очень важной и которая отчасти объясняет то, что инвесторы игнорируют плохие отчеты, убытки крупных американских корпораций.
Дело в том, что в этом году Конгресс США разрешил компаниям, которые последние 5 лет показывали прибыль, а в этом году получили убытки, возвращать уплаченные налоги с этой прибыли по ставке 35%, существовавшей до 2018 года.
Как вы понимаете, цена вопроса для многих компаний существенная. Думаю, что для грамотной подачи убытков сейчас мобилизованы лучшие бухгалтеры и фискальные адвокаты.
Поэтому в 2020 в убыточной отчетности крупных американских корпораций есть некоторое лукавство. Скорее всего, реальную ситуацию мы узнаем не раньше 2 квартала следующего года, но к тому времени рынок акций в США может улететь в космос и догонять эту ракету будет уже поздно.
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