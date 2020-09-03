Есть еще одна тема, которая для американского корпоративного сектора является очень важной и которая отчасти объясняет то, что инвесторы игнорируют плохие отчеты, убытки крупных американских корпораций.

Дело в том, что в этом году Конгресс США разрешил компаниям, которые последние 5 лет показывали прибыль, а в этом году получили убытки, возвращать уплаченные налоги с этой прибыли по ставке 35%, существовавшей до 2018 года.

Как вы понимаете, цена вопроса для многих компаний существенная. Думаю, что для грамотной подачи убытков сейчас мобилизованы лучшие бухгалтеры и фискальные адвокаты.

Поэтому в 2020 в убыточной отчетности крупных американских корпораций есть некоторое лукавство. Скорее всего, реальную ситуацию мы узнаем не раньше 2 квартала следующего года, но к тому времени рынок акций в США может улететь в космос и догонять эту ракету будет уже поздно.