Переход Сорокина в "Ленту" может быть воспринят как неблагоприятное событие для "Магнита"
Лента вчера объявила о назначении генеральным директором Владимира Сорокина, ранее занимавшего должность заместителя гендиректора Магнита. Он приступает к исполнению обязанностей с 3 сентября. Герман Тинга, бывший гендиректор Ленты, продолжит работать в компании в качестве консультанта.
Наше мнение. Владимир Сорокин имеет большой опыт работы в отрасли, так что эта новость позитивна для Ленты. В то же время мы считаем, что основные сложности, с которыми сталкивается компания, связаны не с операционной деятельностью, а со стратегией.
На наш взгляд, переход Владимира Сорокина в Ленту может быть воспринят как неблагоприятное событие для Магнита, так как за ним могут последовать и другие менеджеры.
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