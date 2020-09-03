Вчера цены на золото оказались под давлением, несмотря на слабые данные по рынку труда в США и мягкую риторику представителей ФРС. Согласно отчету ADP, число рабочих мест в США увеличилось всего на 428 тыс. (прогнозировался рост на 1 млн), при этом данные за июль были пересмотрены в сторону повышения лишь на 55 тыс. Цены на золото после публикации отчета ADP на короткое время повысились на $10 за унцию, но затем произошел разворот, и перед закрытием котировки упали почти на $30.

Вчера несколько представителей ФРС США выступили с очень мягкими комментариями. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс подтвердил заинтересованность Федрезерва в стабилизации рынка труда и достижении высокой занятости. По его словам, поддержание инфляции в среднем на уровне 2% может положительно повлиять на экономику. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила об осторожном восстановлении экономики США и необходимости дополнительной фискальной поддержки. Впрочем, эти заявления не помешали укреплению доллара США, и, соответственно, давление на золото сохранилось.

Сегодня с утра котировки стремятся к отметке $1 930 за унцию. В течение дня в ряде стран выходят индексы PMI (сводные и для сферы услуг). В США будет опубликован еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице и торговый баланс, также ожидается выступление главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса. Мы не исключаем, что при дальнейшем укреплении доллара США цены на золото могут сместиться к техническому уровню $1 913 за унцию.