Еще один сумасшедший день с полетом в космос по всему фронту бумаг. Инвесторы, кажется, вообще потеряли страх и рванули на рынок покупать все подряд. Истерическая ли это фаза роста, мы пока не знаем, но вполне вероятно, что текущие дни войдут через некоторое время в историю фондового рынка так же, как и летние дни 2000 или 2008 годов – когда наблюдались аналогичные нынешней ситуации в преддверии схлопывания раздувшегося до небес фондового пузыря.

Однако это нам еще предстоит увидеть, а пока инвесторы продолжают этот самый пузырь усердно надувать. И вчера его надувание проходило уже по всему фронту бумаг и коснулось всех без исключения экономических секторов и сегментов за исключением акций компаний нефтегазового сектора.

В результате всего этого безумного инвестиционного хайпа индекс NASDAQ легко и непринужденно преодолел планку в 12000 пунктов и вновь обновил свой очередной «тысяча первый» исторический максимум. Индекс широкого рынка S&P500 был даже резвее своего младшего товарища и также улетел к новым высотам, чуть-чуть не добравшись до отметки в 3600 пунктов. Только старичок Dow Jones по-прежнему кряхтит и пыжится, но все никак не доберется до своих рекордных отметок. Правда, после вчерашнего дня до них остается всего ничего – менее 2% роста.

На отраслевом уровне лучше всех дела шли у значительно отставших за последнее время акций коммунальных компаний. Вчера они бежали впереди всех и средний рост по этому сектору составил 2,79%. Все остальные сектора показали рост менее 2%. Единственный сектор, где наблюдались продажи и который закрылся в красной зоне – это акции энергетических компаний. В среднем акции здесь подешевели на 0,72%. Однако, за выяснением причин почему это произошло, далеко ходить не надо. Достаточно посмотреть на котировки нефти, которая потеряла в цене с момента вышедших вчера данных по запасам уже более 5%. Естественно, это тут же нашло свое отражение и на котировках акций энергетиков.

Ожидания рынка 3 сентября

Сегодня участники рынка вполне возможно все же решатся взять некоторую паузу в том безумном ралли, которое мы наблюдаем уже в течение всей последней недели. По крайней мере, с утра настроение именно такое – остановиться и передохнуть.

Однако надо понимать, что действительность может внести коррективы в эти планы. Причем как в плюс, так и в минус.

Главные триггеры сегодняшнего дня – это выходящие макроэкономические данные. Как обычно по четвергам в 15-30 мск появятся данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице за последнюю неделю. Аналитики ожидают некоторое снижение этого ключевого показателя – с 1 миллиона до 950 тысяч. Однако те же самые аналитики ожидали этого же и неделю и две недели назад. А по факту данные оказывались все время хуже прогноза. Как будет на этот раз, мы узнаем в 15-30.

В довесок к данным по безработице чуть позже в 16-45 и в 17-00 мск мы получим прогнозные PMI по сфере услуг и композитный PMI (сфера услуг + промышленность). С этой стороны, если верить все тем же аналитикам, угроз быть не должно. Прогнозы по всем PMI строго выше 50 пунктов, и значит ожидания бизнес сообщества в дальнейшем развитии их бизнеса вполне позитивны.

Поэтому можно ожидать, что хорошие данные по PMI вполне могут скрасить некоторый пессимизм участников рынка, в который они окунулись сегодня с утра. А значит, и надежды на то, что сегодня торги пройдут тихо-мирно все же есть.

Хотя, безусловно, текущая ситуация уже явно начинает всех напрягать. Даже Bank of America выдал сегодня с утра на-гора аналитический материал, в котором в совершенно явной форме показывает, что мыльный пузырь на фондовом рынке раздулся уже до невероятных размеров. Так, по данным аналитиков банка, доля ТОР-5 (по капитализации) крупнейших компаний в индексе S&P500 (Microsoft, Cisco, General Electric, Intel, Walmart) в 2000 году перед взрывом доткомовского пузыря составляла чуть более 18%. А в настоящее время доля TOP-5 (Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook) по этому же параметру составляет уже более 25% от капитализации всех компаний, входящих в индекс широкого рынка.

Так что, думайте сами, решайте сами – иметь или не иметь.