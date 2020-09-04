Европейские фондовые в четверг снижались единым фронтом. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся со снижением на 1,5%, британский индекс FTSE 100 снизился на 1,52%, немецкий DAX потерял 1,4%, а французский CAC просел на 0,44%. Европейский фондовый рынок в четверг снизился, при этом технологический сектор возглавил снижение. Распродажа распространилась на большинство остальных секторов, при этом сектор акций туризма и отдых стал одним их немногих, торговавшихся на положительной территории.

Потерять меньше, чем другим индексам еврозоны, французскому CAC помогла новость о том, что Франция планирует потратить €100 млрд на восстановление экономики после глубокого кризиса, вызванного коронавирусом. Согласно информации официальных лиц пакет стимулирующих мер предусматривает выделение €35 млрд на повышение конкурентоспособности экономики, €30 млрд — на проведение более экологичной энергетической политики и €25 млрд — на поддержку рабочих мест, сообщили официальные лица.

Американские индексы открылись резким снижением в четверг и завершили сессию также в красной зоне. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq просел на 4,96% до 11458,1 пункта, Dow потерял 2,78%, снизившись до 28292,7, а S&P500 снизился на 3,51% и составил 3455,1.

Снижение индексов, спровоцированное распродажами в технологическом секторе, стало самым резким с начала лета. Участники рынка отмечают знаковых новостей, которые могли бы спровоцировать резкое снижение, однако признают, что отыгравшие весеннее падение и обновившие максимумы представители технологического сектора по большей части выглядят перекупленными и дорогими.

Индекс технологического сектора S&P 500 просел на 5%. По итогам дня тон снижению задавали крупнейшие технологические компании: Apple снизились на 7,2%, Amazon и Netflix просели на 5%, Microsoft потерял 6,7%, Alphabet сократился на 5,6%.

Уже после в ходе вечерней сессии свои финансовые результаты опубликовал Broadcom. Сильные результаты способствовали росту котировок компании на 1%. Компания отчиталась о прибыли на акцию в размере $5,4 при выручке в $5,82 млрд. Аналитики ожидали прибыль и выручку в размере $5,24 и $ 5,76 млрд соответственно.

Бумаги Tesla продолжили нисходящее движение в ходе вечерней сессии, потеряв порядка 1%. По итогам четверга бумаги компании просели на 9%, а с начала месяца потеряли порядка 18%. Как уже отмечалось заоблачный рост котировок компании в ходе последнего месяца больше напоминал пузырь, который начинает сдуваться.

Интересным моментом пятницы станет публикация данных по рынку труда в США. Знаковых отчетов на этот день не запланировано. В четверг на рынке царили распродажные настроения. При этом участники рынка верят, что снижение будет иметь краткосрочный характер, а не носит разворотный характер для индексов. Тем не менее, та скорость, с которой снижались индексы заставляет насторожиться относительно дальнейших перспектив движения рынка, принимая во внимание тот факт, что сентябрь исторически не является месяцем роста для американских индексов.