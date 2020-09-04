Американский рынок акций вчера неожиданно грохнулся. Nasdaq потерял 5%, S&P 500 – 3,5%, а Dow Jones – 2,8%. Самое удивительно кроется в том, что никаких поводов для распродаж не было. Более того, статистика с рынка труда была в меру позитивна, и на среднесрочном восходящем тренде вполне могла бы усилить покупки.

Вероятно, кто-то очень крупный начал фиксировать прибыль, и неосторожно вызвал эффект «снежного кома». Такое иногда бывает, особенно на перегретых рынках. Но практика показывает, что подобные обвалы быстро отыгрываются.

Но пока американские фьючерсы теряют около 0,4%, так что поддержки со стороны внешнего фона нам сегодня не видать.

Основными проблемами нашего рынка акций остаются политические риски (Навальный и Белоруссия) в совокупности с оттоком средств. Сегодня не видим никаких причин для изменения нисходящего тренда. Целью снижения Индекса Мосбиржи является 2800 пунктов, и все говорит о том, что она будет достигнута при любом раскладе.

Наиболее негативно мы смотрим на госкомпании «Роснефть», «Газпром» и Сбербанк. Можно полагать, что западные санкции в большей степени коснутся именно их. Для рисковых инвесторов стоит пробовать открывать шорты по ним.

Сбер, кстати, пробил поддержку 222 руб и теперь вполне может сходить в район 207-210 руб.

Без всяких причин снижается и нефть, закрепившись под нижней границей боковика 44,5 долларов за баррель. Частично это также будет оказывать негативное влияние на нефтянку, а также курс рубля.

Последний, кстати, в паре с долларов еще пытается не слишком оторваться от отметки 75. Однако любая околосанкционная новость выбросит пару намного выше 75 руб за доллар. Частично попытки удержать рубль от продолжения падения могут быть связаны и интересами крупных игроков перед экспирацией фьючерсов и опционов.

Наконец, не стоит забывать, что сегодня пятница, когда у многих зреет желания сократить вложения в рублевые активы перед выходными. Сейчас риски поступления на рынок негативной информации очень высоки, поэтому ближе к вечеру вполне можно ждать усиления продаж рубля.

На рынке акций может наблюдаться обратная тенденция: Индекс Мосбиржи вечером немного отскочит на закрытии шортов.