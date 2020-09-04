В четверг котировки высоколиквидных бумаг оставались под давлением внешнего фона и санкционных рисков. Данные по деловой активности (индексы PMI) в странах еврозоны и в США, выходившие в течение дня, носят неоднозначный характер и ставят под сомнение реализацию сценария быстрого восстановления экономического роста, который, судя по динамике мировых фондовых индексов, заложен в ожидания участников рынка. В итоге трейдеры предпочли зафиксировать прибыль по наиболее прибыльным позициям на рынке акций, что привело к коррекции вниз, которая была наиболее заметной в высокотехнологичном сегменте американского фондового рынка. В российском секторе голубых фишек заметно подешевели Полюс (PLZL,-3.3%), Yandex (YNDX, —3.0%), Татнефть (TATN, —2.3%), Сбербанк (SBER, —1.9%).

Во втором эшелоне вновь была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Костромской сбытовой компании (KTSB) подешевели на 7.6%, Южуралникеля (UNKL) – на 7.1%, ДЗРД (DZRD) – на 4.6%.

Фондовые индексы США понизились на 2.8% — 5.0%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в минусе, по азиатским также наблюдается коррекция вниз.

Данные технического анализа указывают на возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС (снижение может ускориться в случае закрепления ниже уровня 1200 пунктов). Внешний фон к открытию торгов остается сравнительно неблагоприятным – участники рынка поставили под сомнения обоснованность текущих оценок стоимости компаний в период экономического спада. Во второй половине дня (15:30 мск) ожидается публикация данных по рынку труда США (non-farm payrolls), которые могут заметно повлиять на ожидания инвесторов.

На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 75.0 — 75.5 по паре доллар-рубль.