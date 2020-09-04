Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с существенным понижением в пределах 0.4-0.8%, в диапазоне 2910-2920 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2900, 2880 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2930, 2940 п.

После негативного открытия индекс МосБиржи может продолжить падение к ближайшему значимому «круглому» уровню 2900 п. Этому способствует вечернее ухудшение внешнего фона, получившее продолжение и сегодня утром.

Во второй половине дня косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация блока августовских статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда в США (15.30 мск.). Кроме того, на ход российских торгов могут повлиять новые заявления по поводу возможного ужесточения внешнего санкционного режима в отношении РФ.

В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (-0.83%) и РТС (-0.94%) завершили основные торги с достаточно сильным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерних торгов индекс МосБиржи потерял 1.39%.

В первой половине дня на локальном рынке акций наметилась довольно слабая попытка коррекционного роста. Однако последующее ухудшение состояния внешнего фона не оставило шансов российским биржевым «быкам». Мы наблюдали сильное понижение ключевых фондовых индексов в Европе и в США. Фьючерсы на нефть также продолжили наметившееся еще накануне падение вопреки еженедельной статистке, указавшей на сильное сокращение запасов сырой нефти в США почти на 9.4 млн баррелей.

Вчера состоялась публикация ряда важных иностранных макроэкономических показателей. Однако их значение отошло на второй план в связи с другими весомыми факторами. Сильное коррекционное падение рынка акций США объективно назрело в результате его среднесрочного почти безоткатного повышения. Что же касается отечественного рынка акций, то он в ближайшие дни и недели будет находиться под давлением в связи с опасениями ужесточения режима внешних санкций в отношении РФ.

Уже сильно нашумевшая история по поводу предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального стала очередным поводом для осложнения отношений России с Евросоюзом и США. Как обычно, подобная ситуация воспринимается в качестве предлога для объявления новых ограничительных мер со стороны «коллективного запада».

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU0) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной около 2.7 п., или порядка 0.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Одним из лидеров падения среди голубых фишек выступили бумаги Yandex clA (YNDX RM, —3.00%). В них намечается коррекционный спад после сильного продолжительного повышения, развивавшегося с середины июня. В минувший понедельник в этих акциях наблюдался сильный всплеск торговых оборотов. С технической точки зрения это представляется признаком завершения среднесрочной восходящей тенденции.

Заметно слабее рынка закрылись бумаги золотодобывающих компаний: Полюс (PLZL RM, —3.30%), Polymetal (POLY RM, —2.97%), Лензолото-ап (LNZLP RM, —1.96%), Селигдар-ао (SELG RM, —2.38%). Стимулом для их опережающего падения послужила негативная внутридневная динамика фьючерсов на соответствующий металл.

Акции розничной торговой сети Детский Мир (DSKY RM, —1.65%) продолжают отступать от своего недавнего исторического максимума. В середине текущей недели компания АФК Система (AFKS RM, —1.69%) и Российско-китайский инвестиционный фонд реализовали принадлежавшие им крупные пакеты акций эмитента по 112 руб. за бумагу. Вчера бумаги «Детского Мира» просели несколько ниже указанной цены.

К слову, другие представители сектора розничной торговли вчера торговались относительно стабильно: Магнит (MGNТ RM, +0.01%), FIVE-гдр (FIVE RM, —0.11%), Лента др (LNTA RM, +1.78%), М.Видео (MVID RM, —0.17%). По-видимому, обострение угрозы ужесточения внешних санкций заставило инвесторов и спекулянтов вспомнить про акции компаний, ориентированных на внутренний спрос. Стимулом для заметного повышения стоимости бумаг Лента др послужило известие о назначении нового генерального директора компании. Им стал имеющий хороший опыт работы в отрасли Владимир Сорокин.

Лучше рынка также закрылись бумаги Алроса (ALRS RM, +0.34%), Юнипро (UPRO RM, +0.48%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +0.20%), Ростелеком-ао (RTKM RM, +0.95%), Акрон (AKRN RM, +1.33%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное падение стоимости в пределах 0.2-1.1%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.8%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 1.2%. Японский Nikkei225 также просел на 1.2%.

С учетом очень слабого вчерашнего закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с достаточно сильным спадом.