Погружение в коррекцию
Вчера рынок продолжил коррекцию. Поводом стал внешний фон, обусловленный макростатистикой из США. Лидерами роста стали бумаги Ленты (+1,78%). Лидерами падения стали акции Qiwi plc (-3,61%). Пара USDRUB торговалась вблизи 75,50.
Минфин предлагает изменить бюджетное правило. Согласно этому предложению, резервы будут не пополняться, а расходоваться в пределах 1% ВВП на покрытие бюджетного дефицита при цене на нефть Urals ниже $43,25 за баррель. Эта мера призвана частично компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы в размере 4,5-5 трлн руб. Предложение революционное, и сейчас трудно спрогнозировать его влияние на экономику в будущем году. Так или иначе, у правительства есть два источника финансирования дефицита — заимствования или резервы. Пока ставки заимствования низкие, наращивать долг выгодно. Увеличение долговых обязательств на 6 трлн руб. не повлияет на рейтинг, а также на стоимость займов. Но в кризисных условиях ставка не является определяющей. Для государства важно сохранить объем приоритетных бюджетных расходов, в том числе социальных. Мы полагаем, что изменение бюджетного правила не окажет заметного влияния на рубль в среднесрочной перспективе при условии положительного сальдо торгового баланса.
Ожидаем ускорения снижения. Негативным драйвером становится резко отрицательная динамика. Мы полагаем, что снижение может продлиться три-четыре дня, прежде чем сменится отскоком. Лучше рынка будут торговаться бумаги экспортеров. Ожидания для пары USD/RUB: 74,50-75,50, ориентир по индексу Мосбиржи: 2880-2920 пунктов.
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