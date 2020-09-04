В четверг на мировых фондовых площадках произошел резкий обвал. Распродажа началась после открытия торгов в США. Американские индексы без каких-либо причин стремительно пошли вниз.

Больше всего досталось тем бумагам, которые показывали наиболее сильную динамику в предыдущие недели/месяцы. Главным образом это крупные высокотехнологичные компании. Индекс Nasdaq Composite рухнул на 5%, показав худшую сессию с марта. Бумаги Tesla потеряли 9%, Apple — 8%, Microsoft — 6%, Amazon и Alphabet — около 5%.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 3,5%. При этом днем ранее он резко вырос, в очередной раз переписав исторические максимумы. Ближайшие технические поддержки проходят около 3395 п. Это максимальный уровень, который был установлен до коронавирусной распродажи в марте. Если он будет пройден, то технические цели могут сместиться к 3260–3280 п., а это на 5% ниже текущих значений.

Еще раз обращаю внимание, что однозначных поводов для распродаж не появлялось. Любые привязки каких-либо отдельных событий в качестве оправдания этого движения я бы воспринимал скептически. Вчерашний фон мог спокойно обеспечить и рост рынка. В частности, данные с рынка труда США оказались лучше ожиданий. Первичные обращения за пособиями по безработице в США за неделю составили 881 тыс., что существенно ниже уровня прошлой недели (1,011 млн) и предварительных оценок аналитиков, ожидавших в среднем 950 тыс.

Распродажа на американском рынке акций — эффект сильной перекупленности. Котировки индексов поднимались в течение пяти недель подряд. Ряд бумаг типа Tesla оторвались от реальности и достигали несправедливо высоких фундаментальных значений.

Свою роль играет и эффект толпы. Например, снижение рынка на 0,5–1% не провоцирует вставать всех спекулятивно настроенных инвесторов в очередь для фиксации прибыли по длинным позициям. А вот падение более 1,5% — это уже сигнал о всплеске волатильности. Все хотят выйти.

Срабатывает эффект снежного кома, когда достигается критическая масса желающих продать, и рынок не способен в силу недостаточной ликвидности спокойно переваривать эти объемы. В итоге мы сталкиваемся с каскадными распродажами на пустом месте. Вчера именно это и произошло. Падение было не гэпом, как это происходит в случае появления какой-то одной негативной новости, а с постепенным ускорением.

Чтобы оценить дальнейшие перспективы предлагаю взглянуть на график индекса S&P 500. В рамках восходящего тренда с марта было шесть случаев, когда импульс снижения завершался в течение двух сессий. То есть паника достаточно быстро сходила на нет. Ожидания вакцины, стимулы от ФРС, избыточная ликвидность, отрицательные реальные процентные ставки и отсутствие высокой доходности на долговом рынке — все это быстро возвращало интерес трейдеров к акциям.

Сейчас американскому рынку как раз важно ограничить это снижение двумя сессиями. Если в понедельник–вторник произойдет сильный отскок, то впоследствии амплитуда колебаний снизится и затем из консолидации рынок вновь выдавит наверх. Так что ближайшие пару сессий являются определяющими с точки зрения оценки дальнейших перспектив S&P 500.

В то же время отмечу, что текущих условиях в пользу чуть более глубокой просадки указывает масштаб предыдущей волны роста. В прошлые шесть раз коррекции проходили на основе гораздо более низкой базы. Сейчас же мы видим рекордные за всю историю уровни и накопленную общую рыночную перегретость.

Конкретно сегодня допускаю повторные попытки снижения, так как в течение одного дня все желающие зафиксировать прибыль могли не успеть реализовать активы. Навес может сохраниться.

Период стабильности уходит и с рынка нефти. В последние недели или даже месяцы мы привыкли к невысокой амплитуде колебаний и преимущественно боковой консолидации во фьючерсах Brent. Сейчас же волатильность начала резко увеличиваться.

Ранее в качестве важного уровня поддержки выделял район $44, однако теперь придется сдвинуть его в область $43–43,5, так как вчерашняя просадка к этой области была локально выкуплена. Ускорения распродаж не последовало.

Тем не менее риски импульсного выхода вниз из затянувшегося боковика сохраняются. В случае закрепления Brent ниже $43 возможно ухудшение сентимента на рынке нефти и продолжение волны распродаж в сторону $40 и ниже.

Российский рынок акций выглядел слабее западных коллег до вчерашних событий на фоне геополитических факторов. Поэтому американский обвал сказался на наших индексах не так значительно.

В случае сохранения распродаж за океаном расти на таком фоне наш рынок вряд ли сможет, однако масштаб снижения у нас может быть менее значительным. По индексу РТС ближайшие ориентиры находятся около круглой отметки в 1200 п. По индексу МосБиржи область поддержки ранее сместилась в район 2890–2900 п.

В текущих условиях под большим давлением оказываются самые ликвидные бумаги. Индекс голубых фишек вчера упал на 0,8%, тогда как индекс акций компаний малой и средней капитализации просел лишь на 0,14%. Вероятно, это расхождение может увеличиваться еще 1–2 сессии, после чего либо отскочат ликвидные бумаги, либо начнут постепенно сползать акции второго эшелона.

Сегодня соотношение индексов голубых фишек и акций малой и средней капитализации опустилось к минимальному уровню с февраля 2019 г.

В текущей ситуации чуть лучше рынка могут быть экспортеры за исключением нефтяного рынка. Они частично выигрывают от ослабления курса рубля. Восстановление в них происходит быстрее, чем по другим эмитентам. Это касается металлургов: Норникель, НЛМК, Северсталь. Среди производителей удобрений могут быть интересны акции ФосАгро. В нефтяном секторе главной «защитной» историей остаются привилегированные акции Сургутнефтегаза. Все эти бумаги вчера выглядели сильнее индекса.

На резкий рост российского рынка акций пока рассчитывать сложно, несмотря на долгосрочную фундаментальную привлекательность. В моменте интерес нерезидентов к нашим бумагам временно снижен, масштабных притоков не наблюдается. Более того, мы видим выход из долговых бумаг. Индекс ОФЗ (RGBI) в четверг продолжил падение и приблизился к минимальным уровням за четыре месяца.

Курс доллара в среду остался около 75,3. В качестве технического препятствия по паре USD/RUB наверху выступает район 76,5–76,6. Ключевой фактор роста валюты — геополитика.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг упали. Азиатские площадки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра падают на 0,6%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце сентября снижаются на 1,2% и находятся около уровня $43,5.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет ниже уровня закрытия четверга.