Полюс 7 сентября должен опубликовать свои финансовые результаты за 2К20.

Мы прогнозируем, что выручка составит $1 158 млн (+33% кв/кв), EBITDA — $845 млн (+44% кв/кв), а скорректированная чистая прибыль — $488 млн (без изм. кв/кв).

На результатах Полюса должны благоприятно сказаться как более высокая средневзвешенная цена реализации золота (+31% кв/кв до $1 723/унц.), так и снижение производственной себестоимости.

Мы подтверждаем наш оптимистичный взгляд на золото и рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Полюсу, который торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020П 9.7x.