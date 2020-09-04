Прогноз результатов "Полюса" за II квартал по МСФО: чистая прибыль составила $488 млн
Полюс 7 сентября должен опубликовать свои финансовые результаты за 2К20.
Мы прогнозируем, что выручка составит $1 158 млн (+33% кв/кв), EBITDA — $845 млн (+44% кв/кв), а скорректированная чистая прибыль — $488 млн (без изм. кв/кв).
На результатах Полюса должны благоприятно сказаться как более высокая средневзвешенная цена реализации золота (+31% кв/кв до $1 723/унц.), так и снижение производственной себестоимости.
Мы подтверждаем наш оптимистичный взгляд на золото и рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Полюсу, который торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020П 9.7x.
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