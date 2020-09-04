Результаты АФК "Система" за II квартал вышли на уровне ожиданий
Выручка ПАО АФК Система по итогам II квартала 2020 года составила 155,12 млрд рублей, что на 0,5% ниже аналогичного периода 2019 года. Скорректированная OIBDA снизилась в отчетном периоде на 0,6% — до 54,84 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной OIBDA составила 35,4%.
Результаты компании вышли на уровне ожиданий. Выручку АФК Система поддержали сильные результаты телеком-оператора МТС, а также лесопромышленного Segezha Group. Динамика OIBDA Системы связана со снижением аналогичного показателя гостиничного бизнеса и рентных активов корпорации, которое было компенсировано ростом OIBDA МТС и улучшением финпоказателей интернет-холдинга Ozon. Оборот Ozon во втором квартале вырос на 188% г/г, что позитивно для оценки компании в преддверии IPO. Финансовые обязательства на уровне корпоративного центра АФК сократились на 10,7% — до 198,3 млрд рублей в связи с погашением рублевых кредитов.
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