После резкого и явно избыточного ралли технологических акций американские фондовые индексы провалились на несколько процентов. Возглавил падение Nasdaq 100, потерявший 5,23%. На других классах активов переполох в акциях влияния пока не оказал: сырьё, драгоценные металлы и облигации не показали какой-то серьёзной динамики. Однако если акции продолжат падать, это может коснуться и других рынков.

Для Nasdaq падение не стало рекордным: за последние 10 лет индекс 7 раз падал даже на большую величину, но 6 из этих 7 раз пришлось на насыщенный 2020 год.

В рамках Nasdaq 100 сильнее всего просели популярные у розничных инвесторов акции Zoom Video Communications, Nvidia и Tesla – все они потеряли свыше 9%. С учётом торгов после закрытия биржи, в плюсе не осталась ни одна акция, входящая в Nasdaq 100.

Что касается индекса широкого рынка S&P 500, то все 11 секторов закрыли в минусе, особенно технологический сектор (упал на 5,7%) и связанные с ним бумаги телекоммуникационных компаний (падение на 3,39%). Акции компаний из традиционных секторов – энергетического, коммунального и финансового – потеряли заметно меньше и ограничились просадкой на 0,7 – 1,5%.

В отсутствие информационных поводов для коррекции перспективы фондовых индексов в основном будут зависеть от технической картины. Для перегретого индекса Nasdaq 100, который практически удвоился с мартовского дна, первым уровнем для комфортных покупок может стать диапазон 10500 – 11000 пунктов, то есть при падении на 7-11% от вчерашнего закрытия. А снижение до 9500 пунктов можно расценивать как отличную возможность войти в рынок.