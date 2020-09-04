Минфин вновь сократил темпы продажи валюты
Опубликованные вчера прогнозы Минфина по выпадающим нефтегазовым доходам (54 млрд руб.) приведут с дальнейшему снижению объема операций до 2.5 млрд руб./день против 3.1 млрд руб./день месяцем ранее. На этот раз министерство воздержалось от публикации деталей прогноза – разбивки оценок на ожидаемые в сентябре и фактически не полученные месяцем ранее. Тем не менее, планы Минфина и отсутствие деталей оказались не замечены рынком из-за преобладания геополитических рисков, поэтому рубль сохранил диапазон 75.0-75.5 против доллара США с умеренной волатильностью в его пределах.
Сегодня внимание будет обращено к данным по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США. Сильные показатели – рост занятости более 1.4 млн (консенсус) – могут изменить баланс поддержки доллара на мировой арене. Для пары USD/RUB это может стать поводом протестировать более высокие отметки (75.5-76.0). Напротив, слабые данные в Штатах переведут акцент в сторону EUR/RUB, и здесь временной целью может стать отсечка 90.0.
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