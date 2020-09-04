Polyus Gold (PLZL: LI; ВЫШЕ РЫНКА) в понедельник, 7 сентября, представит финансовые результаты за 2К20 по МСФО.

Мы ожидаем, что компания представит сильную отчетность на фоне благоприятной конъюнктуры цен на золото, что также предполагает привлекательные дивидендные выплаты. Ранее Polyus Gold уже сообщал о росте выручки от продаж на 30% г/г в 2К20. По нашей оценке, общая выручка за 2К20 составит $1 160 млн, что предполагает дополнительные доходы от увеличения объемов отгрузки обогащенного флотационного концентрата. EBITDA по нашим ожиданиям, вырастет на 41% г/г до $850 млн на фоне роста выручки, а также сильного ослабления курса рубля к доллару. Затраты на борьбу с COVID-19, которые по первоначальному прогнозу должны были составить примерно $100 млн за 2020, не должны отразиться на финансовых результатах компании благодаря ослаблению курса рубля к доллару.

Мы ожидаем, что дивиденды за 1П20 составят $1,6/ГДР при дивидендной доходности на уровне 1,4%, тогда как совокупный коэффициент дивидендных выплат составит 30% EBITDA за полугодие. Мы ожидаем что капиталовложения практически не изменятся в квартальном сопоставлении и составят $175 млн. СДП, по нашей оценке, продемонстрирует сильное увеличение примерно до $450 млн.

Компания ранее подтвердила свой производственный прогноз на 2020 г. на уровне 2,8 млн унций в золотом эквиваленте.

Polyus Gold проведет телефонную конференцию в тот же день. В ходе телефонной конференции мы ожидаем получить обновленные данные относительно графика реализации проектов, а также услышать прогноз компании до конца года.